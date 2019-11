Zwaar verkeersongeval aan ’t Meiland tussen vrachtwagen en bestelwagen DSS

20 november 2019

17u45 0 Sint-Truiden Op het kruispunt aan ’t Meiland in Sint-Truiden zijn woensdagmiddag omstreeks 15 uur een vrachtwagen en een bestelwagen op elkaar gebotst. In het uitwijken maaide de vrachtwagen de verkeerslichten weg. Die zijn dan ook buiten werking gesteld.

De bestuurder van de bestelwagen is door de brandweer uit zijn voertuig bevrijd. Hij is met verwondingen overgebracht naar het Sint-Trudo ziekenhuis. Het ongeval heeft voor de nodige verkeershinder gezorgd. De vrachtwagen heeft bij het ongeval zware schade opgelopen en de bestelwagen was klaar voor de schroothoop.