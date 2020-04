Zwaar getroffen WZC Villa Rosa start project op met 28 rouwtherapeuten: “Verzamel moed en geef het rouwen een plaats” Dirk Selis

14 april 2020

17u10 0 Sint-Truiden Op korte tijd stierven er al 20 bewoners aan Covid-19 in de twee woonzorgcentra van de stad Sint-Truiden. Tussen het moment van overlijden en de begrafenis zijn er slechts twee dagen, dus weinig of geen tijd om op een waardige manier afscheid te nemen. “Samen met 28 rouwtherapeuten willen we mensen actief gaan helpen met hun rouwproces”, zegt rouwtherapeute Lies Scaut van Hogeschool PXL die samen met de Stad Sint-Truiden een actieplan op poten zette.

“De begrafenisondernemers zijn momenteel zeer druk bevraagd en zijn gehouden aan strikte richtlijnen omwille van het coronavirus”, steekt schepen van Eenzaamheid en voorzitter van Zorgbedrijf Sint-Truiden Pascy Monette van wal. “Ook voor de begrafenisondernemers rest weinig tijd om families bij te staan in het voorbereiden van het afscheid. Kortom, er is amper tijd voor de opvang van rouwende families, zowel vanuit de rusthuizen als vanuit de uitvaartsector. Daarom heb ik de hulp ingeroepen van de Hogeschool PXL om iets te doen aan deze intrieste situatie. We willen families niet langer in de kou laten staan en op een alternatieve manier opvang en begeleiding bieden om waardig afscheid te nemen vanop afstand. In het paasweekend hebben we dan ook een zeer sterk actieplan uitgewerkt.”

Mensen redeneren nu al eens: ‘Als het zo snelsnel moet, laat het dan maar’. Dat is een begrijpelijke reactie, maar wel eentje die later zeer zuur zal opbreken Lies Scaut, Hogeschool PXL

Snelsnel

“Dit plan reikt een leidraad met tal van praktische tips aan voor families om de periode van de laatste levensfase tot het moment van overlijden draaglijker te maken”, legt Lies Scaut, coördinator postgraduaat Rouw en Verlies van de Hogeschool PXL uit. “Maar we gaan ook een stapje verder. We hebben een supportteam van hulpverleners, rouwtherapeuten en docenten samengesteld om families bij te staan en te begeleiden in hun verdriet. Weet u, mensen redeneren nu al eens: ‘Als het zo snelsnel moet, laat het dan maar’. Dat is een begrijpelijke reactie, maar wel eentje die later zeer zuur zal opbreken. Als je het rouwen vandaag geen plaats geeft, kom je later in een zeer complex rouwproces terecht. Mensen komen zo vast te zitten in depressies en functioneren na een tijd zelfs gewoon niet meer. Wij moedigen de mensen aan om in deze uitzonderlijke omstandigheden de moed te verzamelen om er toch aan te beginnen. Concreet worden de familieleden van de overleden bewoners uitgenodigd voor een gesprek. Vanaf daar begeleidt de rouwconsulent die familie verder voor het ganse traject.”

Voor onze zorgverleners zal het een mentale geruststelling zijn als zij weten dat er voor de families gezorgd zal worden Pascy Monette, voorzitter Zorgbedrijf

Mentale geruststelling

“Ik ben ervan overtuigd dat dit een enorme meerwaarde zal zijn voor families die nu in zekere zin aan hun lot worden overgelaten. Ook voor de vele zorgverleners zal het een mentale geruststelling zijn als zij weten dat er voor de families gezorgd zal worden. Velen zitten nu mentaal aan de grond omdat ze de families niet meer kunnen bieden wat ze normaal doen. Er is gewoon geen tijd voor”, besluit Pascy Monette.