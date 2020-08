Zwaar getroffen Sint-Trudo Ziekenhuis is momenteel ‘coronavrij’: “Hopelijk heeft de regio het zwaarste al gehad” Birger Vandael

03 augustus 2020

16u55 1 Sint-Truiden In het voorjaar was Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden één van de zwaarst getroffen instellingen van Vlaanderen. Er werden tal van maatregelen getroffen, maar uiteindelijk moest er afscheid genomen worden van bijna 100 coronapatiënten. Vandaag is het ziekenhuis ‘coronavrij’. “We zijn klaar voor een mogelijke tweede golf, maar die hoeft er natuurlijk hier niet te komen”, stelt communicatiemedewerker Evelien Kempeneers.

Maar liefst vier speciale Covid-afdelingen werden dit voorjaar in Sint-Trudo Ziekenhuis geopend. Op die manier werden ‘gewone’ patiënten en coronapatiënten uit elkaar gehouden. Een speciale bufferzone moest er op waken dat de twee groepen niet werden gemixt. De regio Zuid-Limburg werd helaas zeer zwaar getroffen door het virus. Het ziekenhuis dreigde met een capaciteitstekort te sukkelen betreffende het aantal beschikbare bedden op de intensieve zorgen. Daarom werden een aantal patiënten zelfs getransfereerd naar andere ziekenhuizen in de regio.

Na een zware aprilmaand ging het in mei de goede kant uit met de strijd tegen corona in het ziekenhuis. Het Truiense schakelzorgcentrum kon uiteindelijk de deuren sluiten en corona werd uit het ziekenhuis verdreven. Uit het ziekenhuis, maar niet uit de hoofden van de vele verplegers en medewerkers, die dag in dag uit werden geconfronteerd met het monster van 2020. Een kunstwerk van Tom Herck was maar één van de vele ‘aandenkens’ die doen herinneren aan een gitzwarte periode. De steunbetuigingen werden binnen de muren van het ziekenhuis met veel liefde ontvangen.

Op verlof

Een dikke twee maanden later is Sint-Trudo Ziekenhuis coronavrij. Het contrast met het voorjaar is groot. “Van enige paniek is geen sprake”, stelt Kempeneers vast. “Ik merk ook dat het goed gaat met de collega’s en hun gemoedstoestand. Wat zeker heeft geholpen, is dat bijna iedereen met verlof kon gaan zoals dat op voorhand werd gepland. Op die manier kon men eventjes ademhalen en tot rust komen. Onze mensen worden trouwens ook op psychologisch vlak begeleid.”

Momenteel is er dagelijks overleg met het kernteam omtrent het coronavirus. “We zijn in elk geval klaar voor die bewuste tweede golf. Er liggen draaiboeken klaar waarin men ook de opgedane kennis na de eerste golf heeft verwerkt. Er zijn bedden in de permanente isolatiekamers beschikbaar en we kunnen onze capaciteit opschalen indien dat wenselijk is”, zegt Kempeneers. “Ook de transfers naar andere Limburgse ziekenhuizen blijven een mogelijkheid. Als het moet, kunnen we hier heel snel handelen.”