Zwaar getroffen Alken en Sint-Truiden zetten massaal kaarsjes buiten: “Solidariteit brandt in de Zuid-Limburgse harten” Dirk Selis

05 april 2020

12u36 0 Sint-Truiden De zwaar getroffen gemeenten Alken en Sint-Truiden lichtten zaterdagavond helemaal op in een feeëriek kaarslicht. De Zuid-Limburgers staken massaal kaarsjes aan om de vele slachtoffers in hun gemeenten een hart onder de riem te steken.

“Limburg, en dan in het bijzonder Alken, wordt momenteel het zwaarst getroffen door het coronavirus”, zucht de Alkense burgemeester Marc Penxten (N-VA). “Vijftien procent van de overleden patiënten in ons land komt uit Limburg. En dat terwijl Limburg maar 7,6 procent van de Belgische bevolking heeft. De overlijdensberichten in Het Belang van Limburg van zaterdag telden maar liefst dertien pagina’s. Doorgaans zijn dat er minder dan de helft. Ongezien.”

Hopen op de knik

“Hopen dat de knik in de curve eraan komt”, zegt burgemeester Marc Penxten van Alken. “Want onze twee grootste ziekenhuizen in Limburg hebben bijna hun maximumcapaciteit op intensieve zorgen bereikt. In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt liggen zaterdag 40 coronapatiënten op intensieve zorgen, waar er 41 bedden ter beschikking zijn. In het Ziekenhuis Oost-Limburg zijn 36 op 41 intensieve bedden bezet. In het Sint-Trudo Ziekenhuis is men al een tijdje de mensen naar andere ziekenhuizen aan het verplaatsen. Maar vanavond (zaterdag, red.) is de warme solidariteit van de Alkenaren toch echt iets om ons aan op te trekken. Ik hoor zelfs dat mensen ganse straten vol kaarsjes hebben gezet. En, laat dit zeer duidelijk zijn, zeer gedisciplineerd, hé. Iedereen bewaarde de juiste afstand.”

‘Special forces’

Maar ook in Sint-Truiden was de solidariteit enorm: “De jeugddienst van onze stad kwam met een hartverwarmend initiatief en omarmde letterlijk ons Sint-Trudo Ziekenhuis met kaarsen”, zegt gemeenteraadslid Carl Nijssens (CD&V). “Samen met mijn partner Sophie, die op dit ogenblik ook ingeschakeld wordt als arts op de corona-afdelingen in ons ziekenhuis, hebben we de jeugddienst bedankt voor dit mooie initiatief en zijn we symbolisch een hart onder de riem gaan steken van alle hulpverleners en van iedereen die getroffen wordt door dit verschrikkelijke virus. De kaarsen rond het ziekenhuis gaven een sfeer van intens medeleven en toonden hoe verbondenheid en solidariteit branden in de harten van de Truienaars. Autobestuurders die voorbijreden, stopten en applaudisseren spontaan, wandelaars bleven geëmotioneerd staan. Een bijzonder moment was toen de ‘special forces’ van de afdeling intensieve zorgen even aan het raam kwamen kijken en hun blijk van appreciatie gaven en de mensen van de jeugddienst bedankten om dan weer verder te gaan met de zorg voor hun patiënten”, getuigt Nijssens.



