Zuid-Limburgse burgemeesters willen schakelzorgcentrum in Sint-Truiden Emelie Wojcik

28 maart 2020

19u22 0 Sint-Truiden Dertien Zuid-Limburgse burgemeesters pleiten voor de opstart van een schakelzorgcentrum in Sint-Truiden. Dat centrum moet personen opvangen die na een coronabesmetting medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die om sociale redenen nog niet naar huis kunnen. Bijvoorbeeld omdat de woonomgeving niet is aangepast of omdat de zorg niet gegarandeerd kan worden.

De burgemeesters van Sint-Truiden, Tongeren, Bilzen, Riemst, Borgloon, Hoeselt, Kortessem, Gingelom, Wellen, Heers, Nieuwerkerken, Voeren en Herstappe vinden de oprichting van een schakelzorgcentrum op korte termijn noodzakelijk. Het schakelzorgcentrum kan immers medisch toezicht bieden aan mensen die besmet zijn met covid-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten. Zo blijft de instroom in de ziekenhuizen beperkt tot de patiënten die complexe zorg nodig hebben.

Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden (CD&V) pleit voor de snelle opening van het schakelzorgcentrum aangezien het Sint-Trudoziekenhuis momenteel onder grote druk staat. Bepaalde patiënten zouden dan immers kunnen verhuizen van het Sint-Trudo naar het woonzorgcentrum Madrugada. Op die manier komt er in het ziekenhuis heel wat capaciteit vrij.

Uitbreiding

Indien het zwaartepunt van de coronabesmettingen in Limburg verder uitbreidt naar de buurgemeenten van Sint-Truiden, willen de burgemeesters een tweede schakelzorgcentrum in Bilzen openen. Verder is het ook nog mogelijk om in de toekomst de centra uit te breiden naar de rest van Limburg. Waarnemend gouverneur Michel Carlier heeft momenteel de opdracht om het voorstel van de burgemeesters op tafel te leggen bij de Vlaamse Regering.

