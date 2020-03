Zorghotel opgericht in Sint-Truiden voor coronapatiënten Redactie

30 maart 2020

16u32 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) gaf zondagavond groen licht voor de start van het schakelzorgcentrum in Sint-Truiden. In het vroegere woonzorgcentrum Madrugada zullen coronapatiënten worden verzorgd. Het centrum kreeg de naam “De Kroon” en biedt plaats voor 50 patiënten. De bedoeling is om zo de Limburgse ziekenhuizen te ontlasten.