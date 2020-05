Zorgbedrijf Sint-Truiden trakteert personeel op een ‘Goed Bezig Box’ Dirk Selis

19 mei 2020

18u32 1 Sint-Truiden ‘Zorg voor de zorgers’ is geen holle slogan bij Zorgbedrijf Sint-Truiden. “Daarom trakteren we het personeel op een ‘Goed Bezig Box’ waarvan het hele gezin kan meegenieten”, zegt voorzitter Pascy Monette (Open Vld).

“De voorbije maanden heeft het Zorgbedrijf heel wat initiatieven genomen om de medewerkers te ondersteunen, zowel op professioneel als psychisch vlak”, zegt voorzitter Monette. "Maar we zijn daarbij de kleine attenties niet vergeten. Daarom trakteert het Zorgbedrijf het personeel op een ‘Goed Bezig Box’ waarvan het hele gezin kan meegenieten.”

Coronastorm

“Stilaan begint het gewone leven weer op gang te komen, uiteraard met een aantal strikte veiligheidsmaatregelen in ons achterhoofd”, gaat Monette verder. “Zo ook in het Zorgbedrijf, waar vooral de woonzorgcentra tegen een hevige coronastorm hebben moeten opboksen. Alle medewerkers van het Zorgbedrijf, ongeacht in welke dienst of instelling ze werken, hebben samen die storm getrotseerd. Dankzij hun niet aflatende inzet hebben zij al die tijd de bewoners in Villa Rosa en ‘t Meiland, de cliënten van de thuiszorgdiensten, de kindjes in De Rakkertjes met de beste zorg kunnen blijven omringen. En dat is de raad van bestuur niet ontgaan. Daarom dit gebaar van bijzondere appreciatie en dank voor hun inzet.”

Kokkerellen

De ‘Goed Bezig Box’ bevat asperges, de luxegroenten bij uitstek van het moment, sjalotten, een busseltje peterselie, pasta en een heerlijk recept. Dus de ingrediënten voor een heerlijke maaltijd hebben ze, nu nog aan het kokkerellen slaan om dan samen met het gezin of een ‘bubbelgenoot’ van een heerlijk etentje te genieten. “Na een hectische periode vol emoties en vele uren werk is het nu tijd om wat qualitytime te beleven”, besluit algemeen directeur Rosanna Pascariello.