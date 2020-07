Zorgbedrijf Sint-Truiden trakteert jubilarissen en gepensioneerden op aperitiefbox Dirk Selis

14 juli 2020

09u52 0 Sint-Truiden Alle medewerkers van Zorgbedrijf Sint-Truiden met 25, 30, 35 en 40 jaar dienst werden in de bloemetjes gezet, maar ook de personeelsleden die dit jaar op pensioen gingen kregen een leuke attentie. “‘Zorg voor zorgers’ is een heel belangrijke slogan voor Zorgbedrijf Sint-Truiden”, zegt voorzitter Pascy Monette (Open Vld).

“‘Zorg voor zorgers’ is een heel belangrijke slogan voor Zorgbedrijf Sint-Truiden”, steekt voorzitter Pascy Monette (Open Vld) van wal. “Elke dag zetten alle medewerkers zich in voor de bewoners, cliënten en de rakkertjes van de kinderopvang. Maar het is ook belangrijk, om voor elkaar te zorgen, als collega en als medewerker. Elk jaar worden de jubilarissen en gepensioneerden gevierd tijdens een receptie, maar dit was nu – om veiligheidsredenen – niet mogelijk. Het sprak dan voor zich dat het zorgbedrijf zijn personeelsleden op een andere manier zou vieren. Zo ontstond het idee van de aperitiefbox: een box met enkele hapjes en een drankje zodat iedereen thuis, met zijn eigen bubbel, kan klinken op dit speciale moment in hun carrière."