Zonnebrand op fruit niet gedekt door brede weersverzekering: “Burgemeesters, roep uw schadecommissies samen” Dirk Selis

11 augustus 2020

De aanhoudende hittegolf blijft de Haspengouwse fruittelers kopzorgen bezorgen. Door de uitzonderlijke droogte en de hitte zijn grote delen van het fruit getroffen door zonnebrand . Europarlementslid Hilde Vautmans roept op om de gemeentelijke schadecommissies deze week nog op pad te sturen, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld vorst en ernstige droogte, wordt zonnebrand niet gedekt door de brede weersverzekering.

“De afgelopen dagen kreeg ik enorm veel berichtjes van telers met foto’s van verbrande appelen en peren”, steekt Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) van wal. “De omvang van de schade lijkt op het eerste zicht groot. Daarom is het belangrijk dat de schadecommissies in alle getroffen steden en gemeenten zo snel mogelijk op pad worden gestuurd om de schade vast te stellen en in kaart te brengen. Enkel zo kunnen we een betrouwbaar overzicht krijgen van de omvang van de zonnebrand. Zonnebrand is een nieuw fenomeen van de laatste jaren en wordt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld vorst en ernstige droogte, niet gedekt door de brede weersverzekering.”

Brede weersverzekering

“Hier moet dringend iets aan gedaan worden”, vindt Vautmans. “Daarom vraag ik om zonnebrand op te nemen als bijkomend risico in de brede weersverzekering. De evaluatie is normaal voorzien voor 2025, maar de vele getroffen telers kunnen zo lang niet wachten. We moeten zo snel mogelijk op politiek niveau tot die evaluatie overgaan, zeker nu zonnebrand voor het tweede jaar op rij genadeloos toeslaat.”

Landbouwrampenfonds

“Verder roep ik minister Crevits op om na te gaan of deze hitte als uitzonderlijk kan bestempeld worden. Het landbouwrampenfonds is dan misschien wel opgedoekt, we hebben nog steeds het Vlaams Rampenfonds waarvan telers in uitzonderlijke omstandigheden gebruik kunnen maken. Daarom is het nu hoofdzaak om zo snel en nauwkeurig mogelijk vast te stellen hoe zwaar de sector is getroffen. Voor de telers is het de zoveelste tegenslag. Tijd om grondig te bekijken hoe we hen kunnen helpen”, besluit Vautmans.