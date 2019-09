Zone 30 wordt ingeperkt tot stadsvesten Dirk Selis

06 september 2019

10u10 3 Sint-Truiden De plannen om een Zone 30 overal in de binnenstad te hanteren, zijn definitief begraven. “De zone 30 wordt serieus ingeperkt: enkel nog binnen de stadsvesten en aan de schoolomgevingen. Na aanpassingswerken worden onze vesten een ring met voorrang voor fietsers en voetgangers”, laat de eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) via sociale media weten.

Eind vorig jaar besliste het stadsbestuur om de zone 30 rond het centrum uit te breiden. Het gebied zou zich nu ook uitstrekken over het stationskwartier, Sint-Pieter, Schurhoven en de zone tussen de Ziekerenweg, de N3 en de spoorweg. Verder kwam de snelheidslimiet ook in de schoolomgevingen van de Naamsesteenweg, de Speelhoflaan, de Gazometerstraat, de Halmaalweg en de Tichelrijlaan. ”We hebben overal de signalisatie aangepast. De komende weken en heel specifiek aan de start van het nieuwe schooljaar zetten we verder in op preventie en bewustwording. Zo willen we ervoor zorgen dat chauffeurs écht hun vaart minderen en de zachte weggebruikers zich veiliger kunnen verplaatsen”, vertelde schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans (CD&V) net voor de gemeenteraadsverkiezingen die hem noodlottig zouden blijken. De verdubbeling van de zone 30 kwam er volgens Stippelmans op vraag van de kinderen in de stad. Twee jaar geleden trokken de kinderraadsleden namelijk op mobiliteitsonderzoek in Sint-Truiden. Veiligheid aan de schoolomgevingen was één van hun voornaamste aandachtspunten. Onder meer op hun aangeven breidde de stad de zone 30 uit. Maar de liberalen met de hete adem van de gemeenteraadsverkiezingen in de nek werden door hun achterban geplaagd om zoveel regeltjes. Ze oefende druk uit op hun coalitiepartner en schroefde de CD&V- plannen terug tot een proefproject.

Streepjes trekken

Vandaag zit de N-VA in de meerderheid en die greep het evaluatiemoment van het proefproject aan om de ambitieuze plannen van de Zone 30 vakkundig de das om te draaien. “De zone 30 wordt serieus ingeperkt: enkel nog binnen de stadsvesten en aan de schoolomgevingen. Na aanpassingswerken worden onze vesten een ring met voorrang voor fietsers en voetgangers”, laat de eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) via sociale media weten. Dat dit’ getweet’ op tandengeknars binnen de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld wordt ontvangen is een slechts mild uitgedrukt. “Hij haalt ons het bloed onder de nagels met zijn ongeziene profileringsdrang. Hij trekt zelfs streepjes over wie hoeveel in de krant staat. Stel je voor en daar moeten wij nog 5 jaar verder mee besturen. Als het zolang duurt”, vertrouwt een schepen aan onze krant toe.