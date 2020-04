Zondag een feestje en 20 graden? Maandag een beestje en 39 graden! Sint-Truiden start campagne rond ‘bloesemtoeristen’ Dirk Selis

14u42 2 Sint-Truiden Over enkele dagen staan de Haspengouwse bloesems volop in bloei. Maar met het goede weer van dit weekend en de start van de paasvakantie roept de stad Sint-Truiden iedereen met aandrang op om niet naar de bloesems te komen. Het is geen essentiële verplaatsing.

Heel wat mensen stellen zich op dit moment vragen over de afstand die ze mogen fietsen of hoe ver ze mogen wandelen. Daarom herhalen we de richtlijnen van de nationale overheid. Niet essentiële verplaatsingen zijn verboden. Je mag je dus niet met de wagen verplaatsen om ergens te gaan wandelen of fietsen. Wandelen en fietsen doe je altijd in de buurt van je woning. “Het is niet de bedoeling dat mensen vanuit Hasselt, Tienen of Tongeren een daguitstap naar de bloesems doen met de fiets. Wie dat doet wil de boodschap niet begrijpen! De komende dagen zal de lokale politie bovendien extra waakzaam zijn en bloesempatrouilles uitvoeren. Mensen die zich niet aan de regels houden zullen beboet worden”, aldus schepen van toerisme Johan Mas (Open Vld).

Geen picknick

Een andere bezorgdheid zijn de mensen die samenkomen. Afspreken in de natuur of op bezoek gaan bij vrienden voor een barbecue bijvoorbeeld. Alle samenscholingen met meer dan twee personen zijn verboden, ook in de natuur of in je privéwoning. Alleen gezinsleden kunnen samen wandelen of barbecueën. De Jeugddienst van Sint-Truiden heeft dan ook een duidelijke campagne op sociale media gelanceerd: ‘Zondag een feestje en 20 graden, maandag een beestje en 39 graden’ om vooral jonge picknickers te ontmoedigen. “Belangrijk is dat je niet mag stoppen tijdens je wandeling voor een picknick of om in het gras te gaan liggen. Na je fysieke inspanning, keer je meteen terug naar huis. Het is nodig dat mensen de ernst van de situatie inzien! Wie de regels wil buigen om toch maar zijn gelijk te krijgen brengt zichzelf en anderen in gevaar. De boete hiervoor bedraagt 250€”, besluit burgemeester Veerle Heeren.