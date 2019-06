Zomerbraderie helemaal kidsproof op zondag met kinderfestival Joy Joy op de Grote Markt Dirk Selis

21 juni 2019

14u57 0 Sint-Truiden Dit weekend vindt de jaarlijkse zomerbraderie plaats in Sint-Truiden. Op zondag zal de braderie samenvallen met het kinderfestival Joy Joy: terwijl de ouders shoppen, kunnen de kinderen zich helemaal uitleven op een van de grootste openlucht kinderfestivals van Vlaanderen. “Een braderieweekend vol amusement voor jong en oud!” klinkt het.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de zomer in Sint-Truiden ingezet met het braderieweekend. “Drie dagen lang stallen meer dan 100 lokale handelaars hun braderiekramen uit en verwennen de bezoekers met interessante zomerkoopjes. Naast de Haspengouw Markt en autoshow op zaterdag en de traditionele avondmarkt op maandag, vindt zondagnamiddag het kinderfestival Joy Joy plaats op de Grote Markt”, aldus Marijn Ghys, Shop & The City manager.

Kindvriendelijke shoppingstad

Schepen van Middenstand Jos Pierard en Schepen van Jeugd Hilde Vautmans slaan hiermee de handen in mekaar en zorgen voor animatie voor de jeugd tijdens het braderieweekend. “De zomerbraderie is traditioneel een belangrijk shopweekend voor onze Truiense middenstand. Met het samenvallen van het kinderfestival op zondag, creëren we nog meer beleving in de binnenstad en zorgen we dat de ouders gerust kunnen shoppen, terwijl de kinderen zich uitleven op Joy Joy. Op die manier willen we ons profileren als kindvriendelijke shoppingstad!”, vertelt Jos Pierard, Schepen van Middenstand.

Superhelden

“Deze 19e editie van Joy Joy staat helemaal in het teken van superhelden. Het kinderfestival vindt op zaterdag plaats in de Gazo-site aan het station, maar verhuist op zondag naar de Grote Markt. Vanaf 14u30 kunnen de jonge bezoekers zich uitleven op talrijke attracties, animaties en workshops. Er zal dat weekend dus heel wat te beleven zijn in onze binnenstad, een gepast startschot voor een bruisende zomer in Sint-Truiden!”, besluit Hilde Vautmans, Schepen van Jeugd.