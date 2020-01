Zo zal de nieuwe tribune van STVV er gaan uit zien! Maar waar is de ‘kooi’ naartoe? Dirk Selis

15 januari 2020

15u35 0 Sint-Truiden Na dit seizoen start STVV met de bouw van de nieuwe tribune aan de spoorwegkant, de zogenaamde tribune Zuid. Het wordt een multifunctionele tribune, met een mix aan voorzieningen. Voorlopig is er geen kooi voorzien. “Ik reken op het gezond verstand van de Voetbalcel Binnenlandse Zaken en de Pro League, anders moeten er alsnog veiligheidsnetten komen.”

“De tribune is op het laagste niveau gesitueerd en heeft een capaciteit van 1000 plaatsen, namelijk 800 staan- en 200 zitplaatsen”, duidt architect Robrecht Asnong. “De staanplaatsen kunnen ook snel omgevormd worden tot zitplaatsen. Er wordt ook extra ruimte voor rolstoelgebruikers. Er zal ook de mogelijkheid zijn voor de bezoekers om in de eigen tribune een VIP-accommodatie te krijgen. We hebben een VIP-lounge waar gegeten en gedronken kan worden, voor, tijdens en na de match. Beneden is er een grote kantine waar de grote massa iets kan drinken. Boven de tribune voor de supporters komt er een grote videowall, maar ook kantoren en andere commerciële activiteiten. De achterkant wordt volledig bezet met zonnepanelen. Het wordt dus ook een duurzame en milieuvriendelijke tribune.”

Kooi

Maar maar is de kooi naar toe? Die 'kooi’ kwam er toen het kunstgrasveld twee jaar geleden werd vernield door fans van KRC Genk. “Ik vroeg de politie toen in de aanloop van de wedstrijd STVV-KRC Genk in 2019 hoe we pyrotechnische voorwerpen uit ons stadion konden weren”, zegt de eigenaar Roland Duchâtelet. “Maar een antwoord was er niet echt. Belgische stadions zijn blijkbaar zo lek als een zeef. Er werd nog geopperd om afgeschoten vuurpijlen door de brandweer in speciale pakken te laten weghalen, maar dat zag de brandweer zelf niet zitten. En de tweede optie, zijnde supporters weren, was ook niet haalbaar. De enige uitweg was dus het plexiglas (de ‘kooi’, red.) met daarboven de netten. Zeker niet de beste oplossing, maar wat moest ik doen? Anno 2020 is men, ondanks alle technologie, niet in staat om vuurwerk buiten een stadion te houden. Terwijl dat wél perfect lukt op mega-events zoals Tomorrowland. Hopelijk heeft de Voetbalcel Binnenlandse zaken en de Pro League daar tegen volgend seizoen wel een afdoend antwoord op, anders moeten we alsnog overgaan tot het aanschaffen van netten om de bezoekende supporters in toom te houden. En laten we wel wezen, daar ben ik zeker geen voorstander van.”