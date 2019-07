Zo kan het ook: “Haspengouwse Krieken worden uit de boom ‘geschud’ Dirk Selis

15 juli 2019

15u41 0

“Onze bomen zijn 4 jaar geleden geplant”, vertelt de 20-jarige studente journalistiek Laurien Bamps. Tijdens de zomer vind je haar echter niet achter haar laptop, maar achter de plukwagen van haar vader die fruitteler is. Laurien geeft wat uitleg over het mechanisch schudden van de krieken: “De krieken worden mechanisch geoogst en worden dan in ijswater gedompeld. Zo verlengen we hun houdbaarheidsdatum. Deze krieken gaan hoofdzakelijk naar fabrieken waar er conserven of confituur van gemaakt wordt. Er zijn wel niet meer zoveel fabrieken in België, vroeger waren er tientallen maar nu gaan ze dus vooral naar fabrieken in Duitsland en Nederland. Dit jaar leeft de handel heel hard op omdat België vorig jaar een slecht jaar had door de goedkope import vanuit Polen en Hongarije. Maar het kan verkeren en dit jaar is de oogst daar grotendeels mislukt dus hebben we hier nu weer een goed jaar. Ongeveer 90 cent per kilo staat de prijs nu. We zijn er vorige week maandag aan begonnen, en zijn nu woensdag klaar. Het gaat om zo’n 60 ton, niet zo veel meer als vroeger toen opa dat nog deed. Toen was het vaak tot 20 keer meer”, besluit Bamps.