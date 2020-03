Zesde coronadode in Trudostad: “Sint-Truiden is hardst getroffen stad van België” Dirk Selis

23 maart 2020

12u30 254 Sint-Truiden Het coronavirus houdt lelijk huis in Sint-Truiden, waar ondertussen 37 patiënten zijn opgenomen in het Sint-Trudo Ziekenhuis. Tien van hen liggen op de afdeling intensieve zorg. “Sint-Truiden is de hardst getroffen regio”, zegt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis.

“Vandaag (maandag, red.) zijn er 37 coronapatiënten opgenomen in Sint-Trudo Ziekenhuis, dat zijn er vijf meer dan gisteren”, steekt woordvoerder Miet Driesen van het Sint-Trudo Ziekenhuis van wal. "Tien patiënten daarvan zijn opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Hiermee is Sint-Truiden verhoudingsgewijs de hardst getroffen regio, en daarmee samenhangend ook ons ziekenhuis. Wij kijken samen met de federale overheid of er potentiële besmettingshaarden gedetecteerd kunnen worden, maar echte hot spots qua besmetting zijn er tot dusver niet aangetroffen, in tegenstelling tot andere zwaar getroffen regio’s waar dat wel het geval is. We moeten daar op dit moment dus rond concluderen dat de besmettingen via verschillende wegen de Truienaars hebben bereikt.”

Verhuis naar Tongeren en Tienen

“De situatie in het ziekenhuis is momenteel onder controle, door het harde werk van alle teams binnen Sint-Trudo”, gaat Driesen verder. “Zo staat er een derde volledige quarantaine-afdeling klaar om in gebruik genomen te worden vanaf het moment dat dat nodig is. We hebben al meer dan een week geleden een tweede intensieve afdeling geopend. Ondertussen hebben we onze oorspronkelijk aantal intensieve bedden verdubbeld. Zo hebben we nu 10 bedden exclusief ter beschikking voor intensieve zorgen van coronapatiënten. Daarmee botsen we op dit moment op onze limieten. In het dagelijks overleg met de federale gezondheidsinspecteur en de omliggende ziekenhuizen is er beslist om stabiele patiënten te vervoeren naar de intensieve afdelingen van Hasselt, Tongeren en Tienen.”

Zes sterfgevallen

“We betreuren in ons ziekenhuis ondertussen vijf overlijdens naar aanleiding van het coronavirus. Op dit moment merken we dat het toch vooral gaat om mensen met een medische voorgeschiedenis en een leeftijd ouder dan 70. Het belangrijkste is dat we op dit moment nog altijd de beste zorgen aan onze patiënten kunnen garanderen en het is ook voor onze medewerkers uiteraard een lichtpunt als we zien dat er ondertussen ook vijf mensen huiswaarts mochten keren”, besluit Driesen. Vanochtend zou volgens onze bronnen een zesde patiënt overleden zijn.

Geen verklaring

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) ziet niet dadelijk een verklaring voor deze harde cijfers “Op vrijdag 13 maart hebben we net zoals in andere gemeenten de opdracht gegeven aan de lokale politie om toe te zien op de sluiting van cafés, restaurants om 12u ’s nachts. Uiteraard volgen we alles op de voet. De noodplanning is van start gegaan op maandag 9 maart onder mijn leiding. Dat betekent dat de veiligheidscel in werking is gesteld met daarin de verschillende disciplines. Er is een goede en directe lijn met het ziekenhuis. Het overleg met de veiligheidscel gebeurt dagelijks. De situatie in het ziekenhuis is momenteel onder controle, door het harde werk van alle teams binnen Sint-Trudo. Zo staat er een derde volledige quarantaine afdeling klaar om in gebruik genomen te worden vanaf het moment dat dat nodig is. Dankzij korte en rechtstreekse communicatielijnen met de veiligheidscel, waarvan het ziekenhuis deel uitmaakt en met de gouverneur kunnen we heel snel op de situatie inspelen en hebben we een herschikking van de ziekenhuisbedden binnen de drie uur gekregen. Met dank aan de solidariteit van de ziekenhuizen in onze regio en het Federaal Agentschap Volksgezondheid. Zo kunnen we alle patiënten op de intensieve dienst de beste zorg geven.”