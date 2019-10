Zes wilde eenden kapen zwembad DSS

15 oktober 2019

17u03 0 Sint-Truiden Zes wilde eenden streken van de zomer neer in een Truiens zwembad en weigerden er nog te vertrekken, tot wanhoop van de al wat oudere bewoners. Het Truiense Animal Rescue-team werd erbij gehaald en heeft de ‘Familie Kwek’ overgebracht naar een natuurgebied in de omgeving.

Zelfs Mathieu Helleputte van het Animal Rescue Team moest even de wenkbrauwen fronsen toen hij werd opgebeld om 6 wilde eenden uit een half leeg zwembad te gaan redden. “Het olijke zestal werd vermoedelijk in de Truiense tuin in de deelgemeente Ordingen door hun moeder uitgebroed. Maar nu ze volgroeid waren, vlogen ze niet uit maar bleven ze in de tuin toeven. Eentje werd ondertussen al omvergereden op de drukke Tongersesteenweg in Ordingen. Toen waren ze nog met vijf. De al wat oudere bewoners waren ten einde raad en besloten ons te bellen om de eenden te vangen. Op enkele minuten was de klus geklaard. We lieten ze weer vrij in een natuurgebied”, besluit Helleputte.