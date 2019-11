Zes verdachten voor rechter na vernielen van Holy Cow-project Tom Herck: “Vrije meningsuiting blijft heilig, geweld is de grens” MMM

29 november 2019

12u16 4 Sint-Truiden Zes mannen moeten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de beschadigingen op het kunstproject Holy Cow in 2017. Kunstenaar Tom Herck installeerde een gekruisigde koe in de kerk van Kuttekoven, tot woede van enkele fanatici.

Concreet verschenen vrijdag zes personen voor de raadkamer in Tongeren. Daar werd beslist dat zij alle zes worden doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Het gaat om vernielingen, beschadigingen en graffiti aanbrengen op gebouwen gelinkt aan het kunstproject van Tom Herck eind 2017.

De Truienaar bedacht een concept waarbij de koe en alles errond centraal stond. Met zijn werk werd de massaindustrie rond melk en vlees in vraag gesteld. Hij kreeg toestemming van de voorzitter van de kerkfabriek van Borgloon om werk op te voeren in twee kerken. Niemand die toen wist dat een koe zou laten kruisigen in de leegstaande kerk.

De kerkvloer werd omgebouwd tot een gigantisch melkbad. De parochie schrok zich een hoedje toen ze de koe zagen hangen, maar enkele fanatici gingen een stap verder. Een deel - waaronder leden van Katholiek Forum - ging gepaard met vredevolle betogingen, maar anderen braken ‘s nachts braken binnen in de kerk van Kuttekoven om de installatie te vernielen.

Vrije mening

Wie de zes mannen zijn, is niet duidelijk, maar concreet worden ze verdacht van drie feiten. Het vernielen van het kunstwerk ‘Holy Cow’. De daders zaagden toen een constructie door waardoor het kruisbeeld kon omvallen. Het beschadigen van het glasraam van de kerk: met een voorwerp maakten ze een gat in het glas, zodat ze tot bij het kunstwerk konden geraken.

En ten derde brachten ze met graffiti heel wat opschriften aan op de binnenmuren van de kerk in Kuttekoven. Verwijzingen naar extreemrechts en fel conservatieve en Katholieke symbolen. Volgens de raadkamer worden niet alle mannen van dezelfde feiten verdacht, en wisselde de samenstelling telkens bij alle eerder vernoemde feiten. De gepleegde feiten gebeurden op verschillende data in november 2017. Voor de brandstichting op 18 november in de oude kapel van Borgloon-centrum werd niemand vervolgd.

Herck zelf reageert tevreden. “Protesteren mag, en moét zelfs, maar geweld is altijd de grens”, zegt hij vanuit het buitenland. “Er moet altijd een vorm van vrije meningsuiting zijn. Kunst moet debat uitlokken, en dat was hier duidelijk gelukt.” Herck haalde toen de internationale pers tot in Italië en Groot-Brittanië.