Zes nieuwe namen voor tweede ‘Sint-Truiden by lights & music’ Dirk Selis

15 november 2019

09u46 0 Sint-Truiden Zaterdag geven zes artiesten het beste van zichzelf op evenveel unieke locaties in het hart van de hoofdstad van Haspengouw voor de tweede ‘Sint-Truiden by lights & music’.

De verrassende muzikale formule van de alom gesmaakte avondwandeling loodst bezoekers langs de prachtig verlichte plekjes van de stad. Daar worden ze voor de gelegenheid getrakteerd op zowel swingende als beroerende livemuziek en tal van andere verrassingen.

Wat staat er op het programma?

De ‘Time Travellers’ vormen de headline van deze editie. Deze groep - bekend van ‘Belgium’s Got Talent’ - laat tussen 19u en 20u van zich horen onder de sfeervolle projecties van de Veemarkthallen. Even verderop, in de Begijnhofkerk, geeft een dansensemble onder leiding van Dominique Lauwers een hemelse performance (19u-22u). Vandaaruit kunnen bezoekers koers zetten naar het centrum, voor een filmisch jazzconcert van ‘ERNST Band’ in de Kapucijnenkapel (19u-22u) of lyrische klarinetklanken van Heidi Decreus en Christel Borghleven in de Sint-Gangulfuskerk (19u-22u). Vanaf daar is het een boogscheut tot aan de Zoutkist, waar coverband ‘The Jameson Brothers’ de boel op stelten zet (19u-22u), met onderweg een intermezzo van de pop- en rocktonen van jongerenkoor ‘Amarylis’ (19u-22u). De avond afsluiten, kan zoals steeds in het stadspark, met een heerlijk dampende kom soep, warme chocolademelk én een spectaculaire vuuract (19u30 en 21u30).

Laatste kans van dit seizoen

“‘Sint-Truiden by lights & music’ is de nieuwe belevingsformule van de lichtroute door onze historische binnenstad. En die wordt duidelijk gesmaakt. Zo was de eerste editie een schot in de roos. Ruim 2.000 bezoekers waren op de been om in onze mooiste gebouwen een akoestisch concertje mee te pikken. Zaterdag werken we volgens dezelfde geslaagde formule, maar natuurlijk met weer andere locaties en nieuwe artiesten. We hebben echt alles uit de kast gehaald om het succes van de eerste keer te overtreffen. Zak dus allemaal af naar Sint-Truiden en laat je verbluffen door deze niet te missen attractie. Dit is je laatste kans van dit seizoen”, zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans.

“Duffel je stevig in en kom genieten van de melodieuze sfeer van een gezellige winteravond in het sprookjesachtige decor van onze verlichte monumentenstad. ‘Sint-Truiden by lights & music’ is namelijk de ideale weekenduitstap voor het ganse gezin”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Meer info en het volledige programma staan verzameld op www.visitsinttruiden.be.