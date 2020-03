Zes keer proces verbaal voor overtreden van maatregelen Birger Vandael

22 maart 2020

19u48 7 Sint-Truiden De agenten van politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom hebben dit weekend tot zes keer toe een proces verbaal uitgeschreven voor het overtreden van de opgelegde maatregelen rond het coronavirus. “Wij willen nogmaals oproepen om deze strikt na te leven”, zegt zonechef Steve Provost.

“De maatregelen worden algemeen zeer goed opgevolgd, waarvoor dank”, stelt Provost. “Toch stellen we vast dat sommige mensen nutteloze verplaatsingen maken of elkaars gezelschap opzoeken. Wij hebben begrip dat dit geen gemakkelijke situatie is, maar de gevolgen kunnen ernstig zijn.”

Roemenen met oud ijzer

“Op de Naamsesteenweg tegenover Bruno’s tankstation waren vrienden bijeen gekomen om een praatje te slaan. Op de Boudewijnlaan werd dan weer een voertuig onderschept dat rondreed om oud ijzer op te halen. Dit betrof een Roemeens koppel die uit Luik kwam. Omstreeks middernacht werd een groepje gecontroleerd op Speelhof. Eén persoon probeerde te vluchten van onze ploeg maar kon onderschept worden. Naast deze vaststellingen hebben wij ook enkele oproepen behandeld inzake vuurtjes stoken en sluikstorten. Wij weten dat de recyclageparken gesloten zijn, doch dit betekent niet dat je zomaar alles mag opstoken of storten. Ook hiervoor hebben we inmiddels PV’s opgesteld.”