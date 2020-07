Zepperse cafébaas ‘Faaalip’ trakteert personeel van Spar: “Het minste wat ik kon doen” Dirk Selis

20 juli 2020

12u19 0 Sint-Truiden Veel groene truitjes zondagnamiddag op het terras van 't Elfde Gebod in Zepperen bij Sint-Truiden. En daar was een reden voor. De dertig personeelsleden van de Spar in Zepperen werden getrakteerd door cafébaas Philip ‘Faaalip’ Blavier van café Het Elfde Gebod.

“Netjes in bubbels van 15 hè”, zegt de Zepperse cafébaas. “Kijk, als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, dan komen we hier straks sterker uit. Dit gezegd zijnde: Het zal nog een zware periode worden. Daarom moeten we op tijd en stond de mensen bedanken die in de vuurlinie staan. In Zepperen gaat de liefde door de maag. De lokale Sparwinkel is dan ook de motor van ons dorp. Ik ben de mensen die ons tijdens de voorbije lockdown dagdagelijks van spijs en drank voorzien dan ook niet vergeten. Een traktatie in mijn café was dan ook het minste wat ik kon doen.”