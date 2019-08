Zatte Harmonie ‘Boerebloos’ palmt Grote Markt in voor gouden jubileum, maar verzoening met afgescheurde ‘Nachtwacht’ komt er niet Dirk Selis

11 augustus 2019

19u48 0 Sint-Truiden De in Sint-Truiden wereldbekende zatte harmonie ‘De Boerebloos’ werd dit weekend vijftig jaar oud. Dat werd gevierd met een uitgebreid feestprogramma met Truiense muziekgroepen op de Grote Markt. Maar het was vooral uitkijken naar een verzoenende delegatie van de in 2011 afgescheurde Nachtwacht, maar die kwam er niet.

Voor de 66-jarige Luc De Peuter was het vandaag een feestdag. Zijn harmonie ‘De Boerebloos’ werd vandaag 50 jaar en daar kon de populaire cafébaas niet op ontbreken. Hij liet de goede gang van zaken van het bekende café ‘Bistroke’ over aan zijn vrouw Vera om zich 60 meter verder naar de Grote Markt te begeven om zich in het feestgedruis te storten. Al was de opkomst eerder aan de magere kant. “De harmonie ‘De Boereblooskapel’ startte in 1969 in het jongerencafé ‘Den Engel’ in de Stapelstraat waar een aantal Truiense twintigers zich aan de toog van ‘Johnny ‘de Boat’ Libens verzamelden”, legt Luc uit. “Het café was gedecoreerd met oude tot op de draad versleten muziekinstrumenten die met de regelmaat van de klok van de muren worden geplukt om er, naar mate de avond vorderde, mee rond het Oorlogsmonument te draven, meestal tot de arm der wet langs kwam om de orde te herstellen.”

Radio 2

De zatte harmonie ‘De Boereblooskapel’ was geboren en won de sympathie van haar stad. Hun grootste hit ‘Waar in ‘t bronsgroen eikenhout’ was ruim vier jaar lang elke middag de begintune van het radioprogramma ‘De vlag en de lading’ van Luc Delaet op Radio 2. Successen stapelden zich door de jaren heen op en ondertussen ontpopte hun revue ‘Grüne en Ziever’ zich tot een vaste waarde in de Truiense cultuurprogrammatie. Tot dat in de lente van 2011 de ‘bloos’ uit elkaar spatte. Na een hevige discussie scheurden toonaangevende ‘Boerebloozers’ van het eerste uur Benny De Smeidt en Maurice Schoofs zich resoluut af. “We willen ons opnieuw beperken tot de essentie van cabaret en niet meer fanfare spelen!” luidde het dat voorjaar in een persbericht en ze startten prompt met een nieuwe groep ‘De Nachtwacht’. “Sindsdien is de wonderlijk chemie van de revues wat weggeëbd. De meeste Truienaren begrijpen die ruzie ook niet en vinden de breuk vooral spijtig. Wat is nu George de Nurk zonder Benny de Smeidt, de grote Moricini zonder de BIG L”, zegt één van de langst meedraaiende gemeenteraadsleden Johnny Vangrieken (sp.a), die op de feestreceptie aanwezig is. “Spijtig zaak”, vindt ook Gouden Schoen Lon Polleunis: “Ik speelde ergens in de jaren zeventig de bombardon. Enfin spelen, ik heb nog nooit zoveel ‘bokken' (pinten bier red.) gedronken als toen”

Pijn in het hart

Misschien was het vandaag de moment om het weer bij te leggen tussen de rivaliserende harmonieën? “Misschien wel”, zegt Maurice Schoofs van de Nachtwacht. “Maar er is aan de andere kant teveel gebeurd. Met pijn in het hart hè, want het is vandaag ook een beetje onze 50ste verjaardag. Nu ja, ik wens ze van harte proficiat en misschien moeten we de banden maar eens opnieuw aanhalen.”