Zal nieuwe Truiense sporthal naam van Nina Derwael dragen? Dirk Selis

24 oktober 2019

11u42 5 Sint-Truiden Wat gaat Sint-Truiden doen om de nieuwe wereldtitel van turnster Nina Derwael te vieren? Een huldiging, dat al zeker. Een geldprijs, zoals bij haar vorige titel? Lijkt onwaarschijnlijk. De nieuwe sporthal naar haar vernoemen? Wie weet...

Twee wereldtitels heeft de Truiense Nina Derwael intussen al behaald. Twee ronduit fantastische prestaties. En dat is uiteraard ook het stadsbestuur niet ontgaan. Sint-Truiden heeft komende zaterdag immers een grote huldiging op de planning staan.

Vraag is wat er nog meer in het verschiet ligt. Bij haar vorige titel kreeg Derwael nog een stedelijke toelage van 2.500 euro. En toen was de vraag — gesteld door raadslid Jef Cleeren (CD&V) — om de kampioene het dubbele bedrag te schenken. Dat ging toen niet door, maar nu lijkt de vraag te zijn of Derwael überhaupt iets op haar rekening mag verwachten. Want volgens oppositiepartij sp.a is de stad niet van plan om de geldbuidel open te trekken, wat door de meerderheid bevestigd noch ontkend wordt.

“Medailles en symbolische gestes alleen vullen geen magen”, haalt raadslid Eddy Elherbouti aan. “En het prijzengeld voor turnsters is een peulschil in vergelijking met wat je in andere sporttakken kan verdienen. Daarom stellen we voor om opnieuw 2.500 euro uit te reiken aan onze Truiense trots.”

Sportcomplex Sint-Pieter

Bij haar vorige titel lag ook de vraag op tafel of er geen plein of straat naar Nina vernoemd kon worden. ‘Neen’, was het antwoord. Daar moet je immers reeds voor overleden zijn. Maar nu komt raadslid Carl Nijssens (CD&V), zelf voormalig schepen van Sport, met het voorstel om het nieuwe sportcomplex Sint-Pieter naar Gouden Nina te noemen.

“Op dit ogenblik bouwen we een nieuw zwembad én een volledig nieuw sportcomplex dat in 2020 klaar zal zijn”, aldus Nijssens. “Je zal er naast een sporthal ook een mooie wandellaan treffen: ideaal om naar Nina te noemen en haar zo te vereeuwigen.”

Maar krijgt Nina Derwael nu een geldsom en/of een sportsite naar zich vernoemd? Daar wil burgemeester Veerle Heeren (CD&V) voorlopig niet op inpikken. “We gaan zaterdag een mooie huldiging organiseren voor Nina, waar ook de gouverneur aanwezig zal zijn”, is het enige wat ze voorlopig kwijt wil. “Kom gerust langs en laat je verrassen.” Die huldiging vindt overigens plaats in sportcentrum Sint-Pieter, in de Olympialaan.