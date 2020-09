Yoni Buyens gaat “niet uitbollen” bij Zepperen-Brustem Guido Gielen

05u26 0 Sint-Truiden Er waren meerdere transfers die in het oog sprongen in eersteprovinciale, maar Zepperen-Brustem spande helemaal de kroon door het aantrekken van ex-prof Yoni Buyens.

Het was voor iedereen toch een verrassing dat je koos voor het provinciale voetbal. Een bewuste keuze ?

“Ik heb een rijkgevulde carrière achter de rug. Ik had het geluk om op mijn achttiende jaar te mogen debuteren onder leiding van de Noor Kjetil Rekdal bij Lierse. Daarna volgde een overgang naar rivaal KV.Mechelen en beleefde ik mijn hoogtepunten bij Standard Luik, Charlton en RC.Genk. De laatste jaren bij Westerlo en Lierse verliepen stroever en daarom nam ik de keuze om het profvoetbal vaarwel te zeggen en mijn tent op te slaan bij het ambitieuze Zepperen-Brustem.”

Waarom Zepperen-Brustem ?

“Sinds mijn periode bij Standard woon ik in Bolderberg. Centraal gelegen en ondertussen ben ik ook een halve Limburger geworden (lacht). Zepperen-Brustem toonde snel belangstelling en na enkele goede gesprekken had ik het gevoel dat we op dezelfde golflengte zaten. Ik ben naar hier gekomen om zeker niet uit te bollen. Integendeel, deze club heeft ambitie om bovenin mee te draaien en ik wil graag mijn steentje bijdragen.”

Je was 14 jaar prof. Welk moment is je bijgebleven ?

“Als speler gaat een carrière veel te snel voorbij en van de mooie momenten kan je helaas te weinig genieten. Achteraf sta je daar even mee stil en dan komen meerdere fragmenten voorbij in je geheugen. Mijn beste periode beleefde ik bij Standard waar ik in mijn eerstejaar ook sterk presteerde in de Europa League. Het avontuur bij Charlton zal mij ook altijd bijblijven. Een hele belevenis en ik werd er door de supporters op handen gedragen.”

Samen met Bilzen-Waltwilder worden jullie naar voren geschoven als titelkandidaat. Terecht ?

“Het is nog veel te vroeg op het seizoen om daar een mening over te kunnen geven. Zepperen-Brustem steekt de ambities niet weg dat het wil meedoen voor de prijzen en daarvoor werden ook goede spelers aangetrokken. We hebben een jonge, uitstekende coach met Kevin Baets en het team beschikt over veel kwaliteit en ervaring, maar in het voetbal moet alles meezitten. Onze start is belangrijk. Op de eerste speeldag moeten we al zwaar aan de bak in Herk de Stad. Kijk, uit ervaring weet ik dat we voorzichtig moeten omspringen met dat ticket als titelkandidaat. We mogen onszelf niet teveel druk opleggen. Leven van week tot week is de opdracht.”

Heb je al nagedacht wat gaat komen na je spelerscarrière ?

“Op mijn 32ste jaar ben ik daar inderdaad reeds mee bezig. Ik hoop dat ik mijn rol bij Zepperen-Brustem kan combineren met een activiteit als trainer. Normaal heb ik midden 2021 mijn Uefa A-diploma beet. Zo wil ik in het profvoetbal blijven en eventueel starten bij de beloften of als linietrainer. Het is mijn bedoeling om de weg in te slaan zoals Wouter Vrancken dat deed. Eerst laag begonnen bij Gravelo en via Thes Sport nu bij KV.Mechelen. Eerst Zepperen-Brustem trachten vooruit te helpen.”