Yoeri Mellaerts staat er met BYNK: “Enkel goed zingen, is niet genoeg” Dirk Selis

13 juni 2019

11u46 0 Sint-Truiden Het jaar is 2017 en Yoeri Mellaerts maakt zijn entree in The Voice van Vlaanderen. De stoere militair met een zachte binnenkant, verovert de Vlaamse harten met zijn versie van ‘With arms wide open’ van de band Creed. Maar dan wordt het oorverdovend stil. Mellaerts zit evenwel heel die tijd niet stil en met veel vallen en opstaan, vindt hij uiteindelijk de juiste muzikale partners. BYNK, zijn 5-koppige coverformatie is een feit.

“Van knallende oude tot pakkende hedendaagse hits, deze vijf ras-muzikanten blazen iedereen van zijn sokken” staat BYNK gepromoot op de website van boekingskantoor L&S-agency. Het begon allemaal toen de zingende militair net voor de grote finale sneuvelde in de populaire zangwedstrijd. Maar dankzij zijn sterke prestaties en zijn kenmerkende muts had hij een blijvende indruk gemaakt. De mayonaise had gepakt. “Na die periode van de Voice werd duidelijk dat ik met muziek zou verder gaan. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan”, vertelt Yoeri Mellaerts. “Ik had geen ervaring, speelde geen instrument. Begin dan maar zelf iets op poten te zetten. Een bonte parade van mensen kruisten mijn pad, van producers over muzikanten tot promotors. Met sommige heb ik een goede band onderhouden, met anderen, mja, ging het dan weer wat minder zal ik maar zeggen. Ik heb uit die periode vooral geleerd dat de muziekbusiness een hard wereldje is en je niets in jouw schoot geworpen krijgt, of je moet geluk hebben.”

Zingen alleen is niet genoeg

“Mijn coach Bart Peeters, die ik regelmatig nog om raad vraag, had me nochtans gewaarschuwd: ‘Alleen goed kunnen zingen is niet genoeg, je moet keihard werken en jezelf promoten’. Na een jaar van vallen en opstaan zoekend naar welke muziek ik zou brengen, kwam ik dan eindelijk de muzikanten tegen waarmee we nu de coverband BYNK vormen. Dirk, Kristof, Maarten en Bert zijn de uitverkorenen geworden. Wij spelen indy-rock en rockcovers op alle feesten en festivals. Van Pearl Jam tot Kaleo. We zijn ook niet vies van een akoestische huiskamerconcertje, altijd leuk zo een intiem sfeertje met wat rustigere nummers. Omdat we heel wat aanvragen binnenkregen zijn we op zoek gegaan naar een boekingskantoor om onze optredens te regelen en die last van onze schouders af te halen. Die steun vonden we bij L&S Agency van Mark Strauven. Ook een Truienaar overigens.”

Eigen nummers

“En er is nog meer. Ik ben nu al zeven maanden bezig met een producer in Deurne met mijn eigen nummers te maken. In september mag je er de eerste telg van verwachten. Ik wil vooral muziek maken over gebeurtenissen in het leven die iedereen aangaan, muziek waarin je jouw eigen levenservaringen kan terugvinden. Wat nu al vast staat, is dat velen raar zullen opkijken. Het is namelijk niet iets wat ze zouden verwachten van mij. Of het wat gaat worden? Je weet maar nooit hé!” besluit Mellaerts.