Wouter en Ivo stappen samen in 49 dagen langs de Belgische grens: “Wij willen 1 miljoen euro ophalen voor de strijd tegen parkinson” Dirk Selis

21 augustus 2020

12u24 0 Sint-Truiden Zondag begint Truienaar Wouter Degraeve (57) in Oostende aan de tocht van zijn leven, samen met zijn vriend en parkinsonpatiënt Ivo de Bisschop (65) uit Dilbeek. Met de ‘Stop Parkinson Walk’ willen Ivo en Wouter in 49 dagen rond België stappen, van grenspaal naar grenspaal, om geld in te zamelen voor het onderzoek naar de ziekte van Parkinson.

“Ons doel is om tussen 23 augustus en 10 oktober rond België te stappen en 1 miljoen euro op te halen als fondsenwerving voor het onderzoek naar de ziekte, waar tot op heden nog geen medicijn voor bestaat”, vertelt Truienaar Wouter Degraeve (57), die als orthopedisch chirurg aan het Sint-Trudo Ziekenhuis verbonden is. “Elke dag wordt er 30 kilometer gestapt langs de Belgische grens, van grenspaal naar grenspaal. In totaal wordt er maar liefst 1.500 kilometer afgelegd.” Wouter legt het volledige traject af samen met zijn vriend Ivo de Bisschop (65). Ook enkele andere vrienden zullen voor bepaalde stukken aansluiten. Sportcoach Paul Van den Bosch, die topatleten zoals Sven Nys en wijlen Eric Geboers begeleidde, stoomt Ivo klaar voor de tocht. Via de website kan men op de voet volgen waar de twee vrienden zich bevinden en hoeveel geld er al ingezameld is.

20 jaar vrienden

“De ‘Stop Parkinson Walk’ wordt zo een tocht om grenzen af te tasten én te verleggen”, gaat Degraeve verder. “Ivo en ik kennen elkaar al meer dan 20 jaar. Wij hebben samen enkele marathons gelopen en stapten tot voor kort jaarlijks een week door de Alpen. Toen Ivo 62 was, kreeg hij een harde diagnose die zijn leven veranderde: hij had parkinson. Een ziekte die nog 35.000 andere Belgen treft. Om ook hen zicht op een beter leven te kunnen bieden, nam Ivo het initiatief voor een ongeziene actie: de ‘Stop Parkinson Walk’. Ik voelde me dadelijk aangesproken om mee te wandelen, omdat ook in mijn naaste familie de ziekte van Parkinson aanwezig is.”

52 Rotaryclubs

Ivo’s initiatief kan bovendien rekenen op de steun van 52 Rotaryclubs. Zij zorgen voor ontvangst en voorzien overnachtingen bij stopplaatsen, organiseren ter plekke evenementen en activiteiten langs het parcours en zorgen voor sponsoring. Ook de gemeente Dilbeek, thuisgemeente van Ivo, is inmiddels gewonnen voor het project. Zij organiseren hun eigen ‘Stop Parkinson Walk’, waarbij stappers en lokale verenigingen in de gemeente één uur per dag wandelen om geld in te zamelen voor de campagne. Op 10 oktober kan iedereen die dat wil – mits inschrijving – de laatste kilometers naar Oostende meestappen.