Worden gemeentelijke hemelwaterplannen binnenkort verplicht? “Te weinig gemeenten maken ruimte voor hemelwater” Dirk Selis

15 juli 2020

11u07 0 Sint-Truiden “Er zijn te weinig hemelwaterplannen in Limburg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Nochtans zijn gemeentelijke hemelwaterplannen een belangrijk gegeven in de strijd tegen de wateroverlast en de droogte. De Vlaamse overheid zou dan ook best het uittekenen en de uitvoering ervan stimuleren en plannen.” Vrijdag bespreekt de Vlaamse regering een omvattend plan inzake droogte en waterschaarste.

“Nadenken over en ruimte geven aan het hemelwater, dat is de opzet van een hemelwaterplan”, legt Vandenhove uit. “Een gemeente moet nadenken hoe ze haar hemelwater wil vasthouden, het wil bergen in bufferzones of het vertraagd wil laten afvoeren via grachten. Door een hemelwaterplan op te maken, kunnen de economische, maatschappelijke en ecologische kosten van het veranderende weerpatroon worden ingedijkt. Zo besparen we de mensen veel miserie wanneer de hemelsluizen weer eens massaal opengaan. Of wanneer de droogte weer haar intrede doet. Maar er is nog heel wat werk te doen. Slechts twee gemeenten zijn volledig in orde: Heusden-Zolder en Tessenderlo. In 15 gemeenten is het plan in opmaak. In 24 gemeenten geeft het bestuur aan dat de opmaak van een plan eraan komt. Enkel Lommel geeft aan dat het geen hemelwaterplan nodig heeft. De Vlaamse overheid zou dan ook best het uittekenen en de uitvoering ervan stimuleren en plannen.”

Worden de gemeentelijke hemelwaterplannen binnenkort verplicht? “Daar lopen we niet op vooruit”, reageert Zuhal Demir (N-VA). “Vrijdag bespreekt de regering een omvattend plan inzake droogte en waterschaarste. Dat te weinig lokale besturen hemelwaterplannen hebben en ook te weinig nadenken over ruimte voor water, maakt onderdeel van het plan. Nochtans is ook het lokale niveau cruciaal daarvoor. Daar waar ze wél goed nadenken over waterhuishouding, bewijzen ze dat. Maar welke concrete maatregelen de regering uiteindelijk zal beslissen, daar lopen we dus niet op vooruit.”