Woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland versoepelen de bezoekregeling vanaf vaderdagweekend Dirk Selis

10 juni 2020

14u27 0 Sint-Truiden Op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad besliste de Vlaamse Taskforce dat bewoners van woonzorgcentra onder bepaalde voorwaarden meer bezoek kunnen ontvangen. Woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland in Sint-Truiden versoepelen hun bezoekregeling vanaf het vaderdagweekend

“Onze bezoekregeling is uitgewerkt met aandacht voor zowel de veiligheid van de bewoners en medewerkers, als het psychosociaal welzijn van bewoners en familieleden”, steekt voorzitter van het Zorgbedrijf Pascy Monette van wal. “We beseffen dat het zowel voor bewoners als voor familie heel zwaar is dat ze elkaar al zo lang niet meer in ‘normale’ omstandigheden hebben ontmoet.”

Vaderdagweekend

Nochtans moeten we goed beseffen dat het coronavirus niet is verdwenen en dat een versoepeling van de bezoekregeling alleen mogelijk is op voorwaarde dat we allemaal de veiligheidsprocedures, de minimale afstand van 1,5 meter en de hygiënevoorschriften strikt naleven. “Vanaf zaterdag 13 juni is dagelijks bezoek, ook op zaterdag en zondag, toegestaan mits voorafgaande reservering. Voorlopig wordt het bezoek beperkt tot één familielid per bewoner per bezoekmoment op de kamer. De bewoner mag ook het woonzorgcentrum verlaten voor een familiebezoek of voor een wandeling in de tuin, rond de campus of op domein Speelhof. De bezoekregeling wordt wekelijks geëvalueerd en bijgestuurd. Als de prognoses gunstig blijven, kunnen we verder versoepelen en de cafetaria heropenen. In het andere geval gaan we de regeling weer moeten verstrengen”, besluit Monette.