Woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland verscherpen maatregelen maar houden bezoek aan: “Het gemis aan familie was te zwaar tijdens lockdown” Dirk Selis

24 juli 2020

13u10 0 Sint-Truiden Woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland verscherpen hun maatregelen, maar dulden toch bezoek van familieleden. “Wel enkel in de cafetaria en in openlucht”, zegt voorzitter van het Truiens Zorgbedrijf Pascy Monette (Open Vld).

“Geen bezoek meer op de kamers”, zegt Monette. “Maar we gaan volop inzetten op aangename bezoekmomenten in de cafetaria’s. Ook bezoek in openlucht blijven we stimuleren. Het bezoek kan dus nog steeds het familielid afhalen voor een wandeling in 't Speelhof mits naleving van de veiligheidsvoorschriften. Om alles in veilige omstandigheden te laten verlopen, werken we met een registratie- en reservatiesysteem.”

Gemis te erg

“Het terras werd recent opnieuw ingericht waardoor bij goed weer het bezoek ook daar kan plaatsvinden”, gaat Monette verder. “Om onnodige circulatie in de cafetaria te vermijden, zullen bewoners en bezoekers een gratis drankje en versnapering aangeboden krijgen aan tafel. Tijdens de lockdown waren psychologen van het ‘PXL Support team’ aanwezig op de werkvloer voor zowel bewoners als personeel. Na evaluatie blijkt dat de bewoners in die periode vooral het bezoek van hun familieleden hebben gemist. En dat heeft bij hen heel zwaar doorgewogen. Daarom dat we gezocht hebben naar een evenwichtige bezoekregeling zonder de veiligheidsvoorschriften uit het oog te verliezen. Het dragen van een mondmasker, doorgedreven handhygiëne en het bewaren van de sociale afstand zijn dan ook de drie pijlers waarover bezoek, personeel en bewoners blijvend worden gesensibiliseerd. Als iedereen dit doet voor zichzelf, dan zorgen we samen voor elkaar.”