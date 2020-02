Woning onbewoonbaar na brand, twee katten overleden MMM

09 februari 2020

12u20 0 Sint-Truiden Aan de Lepelstraat vlak aan het centrum van Sint-Truiden is zaterdagavond rond 18.30 uur brand uitgebroken. De bewoonster werd afgevoerd met ademhalingsproblemen.

Het vuur verspreidde zich snel in de rijwoning. Over de exacte oorzaak bestaat nog geen duidelijkheid, maar de 76-jarige bewoonster kreeg rook binnen. Ze moest worden afgevoerd met ademhalingsproblemen. Haar twee katten bleven allebei in de brand.

Er is veel schade en de woning is tijdelijk onbewoonbaar.