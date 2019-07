Winkeluitbater spoort slachtoffer van oplichting op en geeft haar geld terug Dirk Selis

04 juli 2019

16u02 2 Sint-Truiden Vandaag gaven Heidi Blavier en Rodrigue Tournel een Truiense vrouw die het slachtoffer werd van oplichting haar geld terug. In het centrum van Sint-Truiden maakten afgelopen zaterdag twee dievegges de bankkaart van de vrouw afhandig en gingen er dan uitgebreid mee shoppen in het centrum van Sint-Truiden.

“Er bestaan nog eerlijke mensen”, reageert het Truiense slachtoffer, dat liever niet met haar naam in de krant wil verschijnen. Dankbaar neemt ze haar 150 euro in ontvangst, die twee vrouwelijk oplichtsters haar lichter hadden gemaakt. “Blijkbaar hebben die vrouwen mij gevolgd toen ik op de zaterdagmarkt mijn boodschappen aan het doen was en op één of andere manier hebben gezien welke code ik intikte. Toen ik thuis aankwam, zag ik plots een vrouw op de grond liggen, net voor mijn voordeur. Ik probeerde haar te helpen, maar geraakte niet wijs uit haar woorden. Ondertussen was de andere vrouw bezig met mij mijn geldbeugel afhandig te maken. Ik heb er niets van gemerkt. Maar toen ik de boodschappen op tafel zette, besefte ik dat ik bestolen was. Ze zijn met mijn kaart gaan shoppen, in een nachtwinkel in Sint-Truiden en blijkbaar hier in ‘Ciao Bambino’. Dat geld dat ze in de nachtwinkel gespendeerd hebben, ben ik kwijt.”

Parisiennes

“Afgelopen zaterdag omstreeks het middaguur betraden twee dames van rond de dertig jaar oud onze winkel. Ze waren Franstalig en gaven zich uit voor Parisiennes”, steekt Rodrique Tournel van Ciao Bambino van wal. “Mijn vrouw had meteen in de haak dat er iets niet pluis was. Daarbij was hun koopgedrag ronduit bizar: vier flesjes babyparfum, dure tetra doeken werden te vlot tempo uit de rek gehaald met daarbovenop nog enkele babykleren en sandalen. Aan de kassa moest voor bijna 400 euro afgerekend worden. De betaling voor het volledige bedrag via bancontact lukte niet. Na herhaaldelijk proberen ging het wel voor een bedrag van 150 euro. De ‘Parisiennes’ vroegen dan maar om hen 150 euro aan koopwaar mee te geven. Mijn echtgenote Daisy rook onraad en gaf aan dat er voldoende banken in de nabijheid waren om geld te gaan afhalen. Daarop vroegen ze om de 150 euro in cash terug te krijgen. Toen Daisy hen duidelijk maakte dat dit niet ging gebeuren, verdwenen ze plots even snel als ze gekomen waren. Het was onze eerste en hopelijk enige ervaring met oplichters, maar gelukkig zijn we hen te slim af geweest en kunnen we hierdoor deze mevrouw haar centjes terug geven” besluit Tournel.

Camerabeelden

Bij de Truiense politie is men op hoogte. “We zijn de camerabeelden aan het analyseren en speuren naar een aanknopingspunt om de dievegges op het spoort te komen”, zegt waarnemend korpschef, Joris Berger van de politiezone Sint-Truiden-Nieuwerkerken-Gingelom.