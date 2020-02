Willemsfonds Sint-Truiden opnieuw van start Dirk Selis

12 februari 2020

21u44 0 Sint-Truiden Het Willemsfonds Sint-Truiden ging dit weekend opnieuw van start, en dit met een gloednieuw bestuur.

“Vanuit een liberale ingesteldheid willen we met het Willemsfonds Sint-Truiden meehelpen Vlaanderen sociaal-cultureel op de kaart te zetten”, vertelt voorzitter van het Willemfonds Sint-Truiden Peter Hoet. “Het nieuwe bestuur wil opnieuw aanknopen bij de rijke traditie die het Willemsfonds in Sint-Truiden gekend heeft, aangevuld met nieuwe accenten en vernieuwende inzichten. Voor het jaar 2020 staan er reeds beloftevolle voordrachten en bezoeken op het programma, zoals het bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling Auschwitz-camp in de Dossinkazerne en de Duvel-brouwerij. Ook verdiepen we ons in het najaar vanuit een geologische insteek in de klimaatopwarming.” Peter Hoet wordt als voorzitter bijgestaan door ondervoorzitter Jean-Marie Laffut. Verder bestaat het nieuwe bestuur uit Yvette Cordie (secretaris en ledenbeheer), Philippe Corthouts (penningmeester), Patrick Vandewalle (PR & Sponsoring) en bestuursleden Annemarie Willems en Anita Wenes.

Opgetogen

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), die afgelopen zondag nog gastspreker was bij de algemene vergadering van het Willemsfonds in ‘t Veilinghuis, reageert opgetogen: “Ik ben blij dat het Willemsfonds Sint-Truiden terug goed is opgestart. Deze liberale vereniging staat erom bekend telkens opnieuw interessante activiteiten en bezoeken te organiseren en het programma van dit jaar ziet er alvast veelbelovend uit. Die inspanningen worden ook duidelijk geapprecieerd, want zondag liet ik me vertellen dat men bijna aan 100 leden zit. Ik ben fier dat zoveel Truienaren cultuur een warm hart toedragen. Ik nodig het Willemsfonds Sint-Truiden dan ook graag uit voor een bezoek aan het Europees Parlement, zodat ze met eigen ogen kunnen vaststellen wat Europa allemaal voor haar burgers doet.”

Het volledige programma vind je terug op de website van het Willemsfonds of via de facebook-pagina ‘Willemsfonds Sint-Truiden’. Verder kan je met al je vragen steeds terecht op sint-truiden@willemsfonds.be.