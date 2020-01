Wildplakzuilen onder de sloophamer Dirk Selis

24 januari 2020

17u05 3 Sint-Truiden Vandaag ging de eerste van 22 wildplakzuilen in Sint-Truiden tegen de vlakte. De palen zijn een doorn in het oog van almaar meer mensen en daarom besliste het stadsbestuur om ze te verwijderen. Binnenkort komt er een duurzaam en digitaal alternatief. Als de omstandigheden het toelaten, verschijnt er op de plaats van elke zuil ook een nieuwe boom.

Voor sommigen vallen ze niet meer op, anderen storen er zich – niet onterecht – mateloos aan: de wildplakzuilen. De betonnen pilaren werden jaren geleden her en der verspreid, om verenigingen en organisatoren van niet-commerciële activiteiten een forum te geven voor publiciteit. In de praktijk werden ze echter voornamelijk door commerciële organisaties en private ondernemingen gebruikt.

Vervuiling

De tijden zijn veranderd en er zijn tal van digitale kanalen bijgekomen waarlangs deze initiatieven aan de man of vrouw kunnen worden gebracht. De wildplakzuilen zijn daarom wat in onbruik geraakt. Gedateerde boodschappen en afschilferende affiches zijn eerder regel dan uitzondering. “De wildplakzuilen ogen slordig en dragen bij tot zowel de visuele als ecologische vervuiling van ons openbaar domein. Dat vinden ook verschillende inwoners, die er ons de voorbije maanden almaar vaker attent op maakten. Daar komt nu een einde aan: de wildplakzuilen verdwijnen uit het straatbeeld”, vertelt schepen van de inrichting van de publieke ruimte Jelle Engelbosch.

Extra groen

“Vandaag beslisten we om alle 22 wildplakzuilen op ons grondgebied af te breken. En niet op lange termijn, maar wel nu. De eerste pilaar ging meteen onder de sloophamer. Volgende week worden ook de overige exemplaren verwijderd. Rommelige taferelen van afvallende papierlagen op onze pleinen zijn dus voorgoed verleden tijd. Waar dat mogelijk is, zullen we de komende maanden een boom in de plaats van elke zuil aanplanten. Zo komt er in één klap ook nog extra groen bij in onze stad”, zegt schepen van openbare werken en duurzaamheid Ingrid Kempeneers. “Tegelijkertijd zijn we momenteel op zoek naar een alternatieve, digitale methode waarlangs de voormalige gebruikers van de aanplakzuilen reclame kunnen maken voor hun activiteiten. Bedoeling hiervan is dat zowel onze verenigingen als wijzelf een innovatief én duurzaam nieuw communicatiekanaal ter beschikking hebben”, aldus burgemeester Veerle Heeren.