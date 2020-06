Wie niet groot is moet slim zijn: “‘t Bistroke wordt bubbelcafé” Kleinste café van Sint-Truiden speelt slim in op Corona-maatregelen. Dirk Selis

05 juni 2020

09u31 2 Sint-Truiden Wat moet je doen als uitbater van het kleinste café van de stad, wanneer door de beperkende maatregelen rond Corona nauwelijks mensen in je café mogen? “Wie niet groot is, moet slim zijn,” dacht uitbater Jan De Peuter van ‘t Bistroke. Zijn café wordt het allereerste ‘bubbelcafé’: kleine gezelschappen tot 10 personen kunnen de zaak ‘s avonds privé reserveren, cafébaas inbegrepen.

Het gezellige Bistroke, in de schaduw van de Truiense Onze-Lieve-Vrouwekerk, mag eindelijk weer open. Maar met zijn 20m2 oppervlakte mag er bijna geen volk in de zaak omwille van de geldende veiligheidsvoorschriften. Voor Jan De Peuter is het momenteel niet interessant om zijn café zomaar te openen: “Mensen moeten mekaar uiteraard in alle veiligheid kunnen ontmoeten. Voor een typisch, klein volkscafé zoals ‘t Bistroke halen die beperkingen de charme van het cafébezoek weg en het is ook niet echt rendabel.”

Kostprijs? Ik reken de geconsumeerde dranken af aan de gebruikelijke prijs. Verder zijn er geen bijkomende kosten Jan De Peuter

Café privé

Daarom maakt Jan van de nood een deugd. Kleine gezelschappen kunnen het café binnen privé reserveren, met hem inbegrepen. “Dat is veel veiliger én klantvriendelijker,” vertelt Jan. “Overdag zal het café en terras gewoon open zijn maar vanaf 18u wordt ‘t Bistroke ‘café De Bubbel’. Binnen is het café exclusief voor privé-groepjes, het terras blijft toegankelijk voor iedereen. Ik zorg voor de bediening en waak over het respecteren van de afstandsmaatregelen alsook het aantal mensen in de zaak. De eerste twee klanten aan wie ik het vertelde hebben alvast voor hun bubbel gereserveerd.”