Wie is zijn hangbuikzwijn kwijt? Animal Rescue Service kent met 42 interventies drukste weekend ooit Dirk Selis

18 mei 2020

14u02 0 Sint-Truiden “Een zondag om niet snel te vergeten”, vertelt Mathieu Helleputte van Animal Rescue Service. “Met maar liefst 42 interventies kenden we het drukste weekend uit ons bestaan. Uiteindelijk bleven we zondag over met een hangbuikzwijntje dat vermoedelijk is weggelopen.”

“Zondagochtend rukten we uit naar Heers waar wandelaars een uiltje gevonden hadden dat bijna dood was”, vertelt Helleputte over zijn hectische weekend. “Al snel zagen we dat het om de ‘drama queen’ der uilen ging. Een jonge bosuil. Bosuilen die gekwetst zijn, houden zich vaak voor dood in de hoop dat andere dieren hen met rust laten. Maar eens je dan toch te dicht nadert, slaan ze snel om in een agressieve verdedigingsstand. En dat was hier niet anders. Onze jonge vriend doet het prima en krijgt de nodige verzorging tot hij oud genoeg is om zelf de wereld te verkennen.”

“In Herk-de-Stad haalden we een koolmeesje op. Eens we weer thuis waren, was het meesje in onze transportbak alweer gretig aan het rondspringen. Dus hij kon snel weer de vrijheid in”, gaat Helleputte verder. “In Diest werden dan weer zeven jonge eendjes gevonden in een tuin. De moeder was al uren spoorloos. Aangezien de moeder al zo lang weg was, beslisten we toch om ze op te halen en ze niet aan hun lot over te laten. Een vrijwilliger ging ter plaatse en haalde de zeven piepende ukjes op. In Borgloon werd dan weer een tamme valkparkiet gevonden. Die verblijft momenteel bij ons. Een eigenaar kan zich nog steeds melden.”

“Uit het Vlaams-Brabantse Heverlee kregen we zondagmiddag een angstig telefoontje over een opgedoken slang. Dit keer bleek het echt wel om een slang te gaan en geen hazelworm. De rattenslang van ongeveer een goede meter lang werd ontdekt door de bewoners toen ze net wilden gaan barbecueën en deze slanke vriend uit het hoge gras gekropen kwam om mee aan te schuiven aan het buffet. In Tongeren (Overrepen) gingen we een hangbuikzwijn vangen. Het dier was duidelijk goed verzorgd, wat ons doet vermoeden dat het zwijntje is weggelopen. Dat komt wel vaker voor. Die zwijnen, die hoofdzakelijk als huisdier worden gehouden, wroeten zich ergens onderdoor en nemen dan de benen. Een mogelijke eigenaar kan zich dus nog steeds melden bij ons.”