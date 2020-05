Weyts verlengt deadline subsidieproject zwembad Sint-Truiden Dirk Selis

19 mei 2020

14u54 0 Sint-Truiden Vlaams minister van Sport Ben Weyts verlengt de deadline voor de realisatie van het nieuwe zwembad in Sint-Truiden met één jaar. “Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder de coronacrisis”, zegt Weyts. “Vele infrastructuurprojecten hebben daardoor ook vertraging opgelopen, maar zij zullen hun subsidie behouden en krijgen één jaar uitstel om het geplande project te realiseren.

De sportende Vlaming heeft weer wat meer perspectief. We kunnen alle sporten in openlucht beoefenen. Trainingen of lessen in georganiseerd verband met maximaal twintig personen zijn weer mogelijk. Tijdens de groepsactiviteit duidt men wel één verantwoordelijke aan die erop toeziet dat de nodige veiligheidsmaatregelen zoals social distancing, handhygiëne en de ontsmetting van sportmateriaal vóór en na de sportactiviteit worden toegepast.

888.000 euro

Deze gezondheidscrisis treft élke sector. Zo ook liggen de werken van verschillende sportinfrastructuurprojecten nu al weken stil. “Om tegemoet te komen aan deze onvoorziene omstandigheden, zullen die projecten hun subsidie niet verliezen en krijgen ze één jaar uitstel om gerealiseerd te worden”, zegt eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Bijgevolg komt ook de realisatie van het nieuwe zwembad in onze stad niet in het gedrang en kunnen we de subsidie van 888.000 euro behouden.”

“We hopen hiermee iedereen een positief perspectief te bieden”, zegt minister Weyts. “In een volgende versoepelingsfase trachten we zaalsporten of de toegang tot fitnesscentra weer mogelijk te maken”, besluit Weyts.