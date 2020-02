West-Vlaamse topondernemer Joris Ide koopt Truiense bodemspecialist Bouwen & Milieu en neemt doorstart op Truiense FLAM-site Dirk Selis

03 februari 2020

09u35 1 Sint-Truiden 27 jaar na haar oprichting door wijlen senator Valère Vautmans werd de Truiense bodemspecialist Bouwen & Milieu overgenomen door de groep Vanvooren Invest, eigendom van de West-Vlaamse topondernemer Joris Ide. Na eerdere acquisities zoals labo De Vlieger uit Knokke en labo Vanvooren uit Zelzate investeert de flamboyante Ide nu dus ook in Limburg.

“Het is de bedoeling om op relatief korte termijn de milieu-, labo- en bouwkundige activiteiten in Vlaanderen verder uit te breiden naar Limburg en Luik. De overname van Bouwen & Milieu is een strategische zet gelet op zijn ligging en klantenportefolio”, zegt bestuurder Filip Vautmans van Bouwen & Milieu die als ijzersterke netwerker deeltijds aan boord blijft. “De groep omhelst momenteel in totaal ongeveer 200 werknemers en realiseert een omzet van een kleine 200 miljoen €. De milieuconsultantie, betonlabo, stabiliteit, machinale boringen en rioolinspectie zullen samen ondergebracht worden op de Flamsite. Het centraliseren van deze activiteiten komt de service naar de klant absoluut ten goede.”

Rijkste Belgen

Wie is Joris Ide? We vinden Ide terug op de 65tse plaats van de Rijkste Belgen. Flamboyant, balorig, het hart op de tong, hyperkinetisch. Het zijn slechts enkele van de eigenschappen die mensen op de man kleven. Joris Ide (60) is een typevoorbeeld van de West-Vlaamse selfmade manager. Ide wordt graag opgevoerd als de zogeheten typisch West-Vlaamse ondernemer, die meer op het buikgevoel drijft dan op strategisch inzicht. “Hij is niet de grote manager met de intelligente commentaren”, zegt Bernard Maenhout van Voka. “Maar hij is een genie als het erop aankomt om techniek te vertalen. Hij geniet als hij zaken kan opstarten, bezig kan zijn met het productieapparaat. Dat is zijn wereld”, aldus Maenhout in Trends. Zijn bedrijf produceert stalen platen die behandeld en gekleurd gebruikt worden als wandplaten in de bouwsector. In 2005 verkoopt Joris Ide de meerderheid van zijn bedrijf aan de holding Ergon, die ondermeer gecontroleerd wordt door GBL, de holding van Albert Frère. Na de verkoop van zijn bedrijf werpt hij zich op als vastgoedmagnaat en vooral als investeerder. Zo is Ide ook samen met Marc Coucke de eigenaar van RSCA Anderlecht.

Flam

Eerder in 2019 kocht Joris Ide tevens het noodlijdende Flam met inbegrip van het vastgoed gelegen aan de Fabrieksstraat in Sint-Truiden. De Truiense specialist in gas- en houthaarden, legde in februari vorig jaar de boeken na meer dan tachtig jaar neer. In samenspraak met het stadsbestuur wordt er momenteel gewerkt aan een masterplan waarin de toekomstige activiteiten op de Flam-site in kaart gebracht worden. Bouwen & Milieu zal al eerste naar de Flam-site verhuizen. De kersverse ‘verweefcoach’ van de stad Sint-Truiden zal kortelings met alle partijen bemiddelen en samen rond de tafel zitten om nieuwe samenwerkingsverbanden te bekijken.