Wereldtop Vioolmuziek zakt af naar Truiense academiezaal: "Wat FC Barcelona is voor het voetbal, is het Danel Quartet voor de vioolmuziek"

20 september 2019

10u53 0 Sint-Truiden Stel dat FC Barcelona komt voetballen tegen STVV, dat Lionel Messi en zijn team hun kunsten komen vertonen op het veld van Stayen. Het stadion zou in een mum van tijd zijn uitverkocht. De tickets zouden goud waard zijn. Het eerste weekeinde van oktober komt het Danel Quartet drie dagen lang naar de Academiezaal van Sint Truiden.

“Wat FC Barcelona is voor het voetbal, is het Danel Quartet voor de vioolmuziek. Absolute wereldklasse, Champions League-niveau. En er zijn nog kaarten te koop”, vertelt Rick de Leeuw aan de telefoon. Wat mogen we verwachten dan? “Je hoeft geen doorgewinterde muziekkenner te zijn om te genieten wat het Danel Quartet op het podium brengt”, duidt Rick de Leeuw. “Ze spelen gepassioneerd, uitbundig, meeslepend en brengen bovendien een select gezelschap gasten mee naar Sint Truiden, waaronder klarinettist Annelien Van Wauwe, pianist Frank Peters en Sylvia Huang, de winnares van de publieksprijs bij de laatste Koningin Elisabethwedstrijd.”

Tokyo, New York maar eerst Sint-Truiden

“Later dit jaar treedt het Danel Quartet op in Brussel, Amsterdam, Parijs, Londen, Madrid, Wenen, Hamburg, Milaan, Taipei, Tokyo, New York, Washington, Los Angeles en San Francisco, maar op 4, 5 en 6 oktober geven ze het allerbeste van zichzelf in de Academiezaal, de mooist klinkende concertzaal van Europa, in ons eigen Sint Truiden”, besluit de Leeuw.

