Wereldkampioene Nina Derwael (19) krijgt eigen sporthal in Sint-Truiden Wereldkampioene in de bloemetjes gezet tijdens grote huldiging Birger Vandael

26 oktober 2019

12u51 1 Sint-Truiden In de sporthal van Sint-Truiden vond zaterdagmiddag de huldiging van Nina Derwael (19) plaats. De Truiense won op het Wereldkampioenschap gymnastiek in Stuttgart goud op de brug met ongelijke leggers. Tientallen jonge Limburgse turners en turnsters gingen met hun heldin op de foto. Het stadsbestuur maakte bekend dat de nieuwe sporthal naar Derwael zal worden genoemd.

Er kwamen ruim 400 mensen naar de sporthal. Daar kreeg Lode Grossen, algemeen manager van Gymfed, als eerste het woord. Hij benadrukte het belang van Derwael voor de gymnastiek in Vlaanderen: “We mogen zeker spreken van een Nina-effect. Sowieso zit onze discipline in de lift en haar prestaties zorgen voor een extra boost. In die mate zelfs dat de vraag het aanbod overstijgt."

Na een demonstratie van de lokale turnkring van Alken, ging het woord naar het stadsbestuur. Een fiere burgemeester Veerle Heeren (CD&V) vertelde hoe ze in spanning de wedstrijd van haar inwoonster volgde: “Ik had me in een typisch bruin café opgesteld en dat zat stampvol. Rond mij hoorde ik de mensen in bewondering roepen dat “ons Nina nogal aan die paal hing”. We hebben er achteraf goed op geklonken!”

Ook schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) zat op het puntje van zijn stoel bij de wedstrijd: “Ze heeft getoond dat ze hard gewerkt heeft en heeft het dan waargemaakt.” Gouverneur Herman Reynders benadrukte hoe speciaal Nina is voor Limburg: “We hebben wel wat bekende sporters, maar een wereldkampioen is toch zeldzaam. De rust die ze uitstraalt en het zelfvertrouwen dat ze heeft, zijn uitzonderlijk. Laat het podium hier maar staan: het gaat nog van pas komen!”

Weddenschap en groot feest

Nina zelf blikte nog eens terug op haar prestatie, die op het groot scherm werd getoond. “Dat ik mijn vuisten balde na mijn oefening was het resultaat van een weddenschap”, bekent ze. “Ik had met mijn kamergenote Margaux afgesproken dat ik vijf euro zou krijgen als ik na een perfecte afsprong dat gebaar zou maken. Achteraf is er wild gefeest ja, iedereen is naar onze kamer gekomen. Het bed was wat te klein om met z'n allen in te liggen", knipoogde ze verwijzend naar het gerucht dat er ook in bad geslapen werd.

Vervolgens maakte de burgemeester bekend dat de nieuw sporthal met zwembad van LAGO, dat gebouwd wordt achter de huidige sporthal, de naam van Nina Derwael zou dragen. “Ze is een rolmodel voor onze sporters en we hopen op die manier dat er in haar sporthal een nieuwe Nina Derwael opstaat.” Derwael mocht zelf in een graafmachine stappen om haar steentje letterlijk bij te dragen.

Mooi alternatief voor plein

Vader Nico genoot zichtbaar van de huldiging: “Het is voor ons ook een verrassing dat een sporthal haar naam zal dragen. Vorig jaar liep het wat mis toen Nina een plein of straat werd beloofd en dat niet doorging, maar dit is een prachtig alternatief. Het is iets dat blijvend is voor de stad. De rust is intussen wel wat teruggekeerd. Nina was onderwerp van een sketch in De Ideale Wereld en kwam ook op de gemeenteraad aan bod, maar we proberen wat afstand te houden.”

Fiere broer

Kleine broer Keony (7) keek met grote ogen naar zijn oudere zus: “Ik ben heel trots op haar, ze heeft dat heel goed gedaan. Zelf doe ik niet aan turnen, maar aan judo. Natuurlijk ga ik ook proberen kampioen zoals haar te worden!"

Eindigen deed men met een grote fotosessie. Voor veel jonge turners het moment om met hun grote voorbeeld op beeld te gaan. “Ik vind haar echt heel ‘sjiek’. Hopelijk kan ik ook ooit zo rond de leggers draaien als haar, maar ik denk niet dat me dat gaat lukken.” Ook de Engelstalige Charlotte Palmer (10) is groot supporter: “Ze is gewoon de beste, ik ben blij dat ze mijn uitrusting heeft gesigneerd!”