Wendy Van Wanten zakt af naar Truiense Roxy Dirk Selis

07 november 2019

09u17 0 Sint-Truiden Buiten is het al enkele dagen koud maar op zondag 10 november stijgt de temperatuur in De Roxy gevoelig. Wendy Van Wanten komt langs en brengt er haar grootste hits tijdens een gezellige matinee om 15u

”Elk jaar proberen we een bekende zanger of zangeres naar De Roxy te halen”, vertelt Gunter Reniers van De Roxy. “Zo waren eerder al Micha Marah, Margriet Hermans, Jimmy Frey, Luc Caals, Conny Neefs en Marc Dex te gast. Zij zorgen voor een mooie afwisseling tussen ons aanbod van - meestal komische – theaterstukken. Van pop tot klassiek, van schlager tot musical, Wendy kan het allemaal ! Dat bewijst ze nu al bijna 30 jaar op de Vlaamse podia en op de televisie. We zijn dan ook enorm fier dat Iris of Wendy zondag in vol ornaat in onze Roxy te zien en te horen zal zijn.”