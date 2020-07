Weinig Covid-patiënten in Limburgse ziekenhuizen: “Maar we houden ons hart vast” Dirk Selis

24 juli 2020

10u56 0 Sint-Truiden In de Limburgse ziekenhuizen heerst een oplopende zenuwachtigheid, al is het er rustig op de Covid-afdelingen. Maar ze zijn er niet gerust in. “Het wordt nu wel heel erg benauwend”, zegt Diane Mombers van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder.

In het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis zijn twee patiënten op een Covid-afdeling opgenomen. Voorlopig ligt er niemand op een intensieve afdeling. In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk verblijven er 7 mensen op een Covid-afdeling. Ook daar niemand op een intensieve afdeling. In het Vesalius Ziekenhuis van Tongeren ligt er zelfs niemand op de Covid-afdeling. In het Sint-Franciscus ziekenhuis in Heusden-Zolder tellen we vijf patiënten op een gewone Covid-afdeling. “Voorlopig blijft de toestand stabiel, maar we houden ons hart vast. Het wordt nu wel heel spannend”, zegt Diane Mombers van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. In het Jessa Ziekenhuis van Hasselt, liggen er 5 Covid-patiënten waarvan eentje op intensieve. “Ze hebben deze patiënt donderdagnacht overgebracht van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Ook de overige patiënten zijn mensen die om een andere reden naar het ziekenhuis kwamen en positief testten. Dus voorlopig is de situatie onder controle. Alle juiste medicijnen liggen opgeslagen, het beschermingsmateriaal hangt in de lockers, de uurroosters zijn opgemaakt. Laat ons hopen dat het niet nodig zal zijn, maar we zijn er klaar voor.”