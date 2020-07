Weinig coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen: “Maar we houden ons hart vast” Dirk Selis

24 juli 2020

10u56 0 Sint-Truiden In de Limburgse ziekenhuizen zijn ze er niet gerust in. “Het wordt nu wel heel erg benauwend”, zegt Diane Mombers van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Op dit moment is het nog redelijk rustig op de corona-afdelingen. Gelukkig heeft de eerste Coronagols ook veel ervaring en inzicht met zich meegebracht.

Een belronde naar de Limburgse ziekenhuizen leert ons dat er betrekkelijk weinig patiënten op de Covid-afdelingen verblijven en al zeker niet op de intensieve afdelingen. Zo zijn er in het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis twee patiënten op een Covid-afdeling opgenomen. Voorlopig ligt er niemand op een intensieve afdeling. In het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk verblijven er 7 mensen op een Covid-afdeling. Ook daar niemand op een intensieve afdeling. In het Vesalius Ziekenhuis van Tongeren ligt er zelfs niemand op de Covid-afdeling.

In het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder tellen we vijf patiënten op een gewone Covid-afdeling. “Voorlopig blijft de toestand stabiel, maar we houden ons hart vast. Het wordt nu wel heel spannend”, zegt Diane Mombers van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder.

In het Jessa Ziekenhuis van Hasselt, liggen er 5 Covid-patiënten waarvan één op intensieve. “Ze hebben die patiënt donderdagnacht overgebracht van het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder. Ook de overige patiënten zijn mensen die om een andere reden naar het ziekenhuis kwamen en positief testten. Dus voorlopig is de situatie onder controle. Alle juiste medicijnen liggen opgeslagen, het beschermingsmateriaal hangt in de lockers, de uurroosters zijn opgemaakt.”

Fijnmaziger

“Uiteraard hebben onze mensen ook heel veel geleerd uit de eerste Coronagolf”, gaat Ketelslegers verder. “De ervaring en het voortschrijdend inzicht die we daar hebben opgedaan zijn nu van onschatbare waarde. Al die ervaring vertaalt zich uiteraard in draaiboeken en protocollen. Neem nu het mondmaskerbeleid in ons ziekenhuis. Dat is vandaag tot in detail omschreven. Welke medewerker draagt wanneer welke bescherming. Maar ook, hoe gaan we met het afval om, hoe reinigen we een Covid-kamer. Welke medicatie dienen we toe op welk moment. Kortom, over alle details is nagedacht waardoor we veel fijnmaziger en efficiënter te werk kunnen gaan. Laat ons hopen dat het niet nodig zal zijn, maar we zijn er wel helemaal klaar voor.”