Wanneer ‘patiënt zijn bed in brand steekt’: Sint-Trudo Ziekenhuis en brandweer houden levensechte rampoefening Dirk Selis

20 november 2019

17u58 0 Sint-Truiden In het Sint-Trudo Ziekenhuis vond woensdagmiddag in samenwerking met alle verschillende hulpdiensten binnen de stad Sint-Truiden een rampenoefening plaats.

“Er werd een brand gesimuleerd waarbij patiënten moesten worden geëvacueerd en opgevangen worden binnen het ziekenhuis”, legt woordvoerder Miet Driessen van het Sint-Trudo Ziekenhuis uit. “Het gaat over een oefenscenario waarbij een verwarde patiënt zijn bed in brand heeft gestoken en weggelopen is. De oefening speelde zich af op een afdeling waar geen patiënten verblijven. Deze rampenoefening vertrok vanuit een situatie in het ziekenhuis zelf. Een volgende keer kan het ook zijn dat er geoefend wordt rond een extern voorval. Zo hebben we in het verleden al eens een oefening gedaan rond een trein die vlakbij ontspoorde. Dan moeten we als ziekenhuis kunnen voorzien in een grotere opvangcapaciteit.”

Problemen vermijden

“Voor ons als ziekenhuis is het belangrijk om op regelmatige tijdstippen op een zo realistisch mogelijk wijze de verschillende rampenscenario’s te oefenen”, gaat Driessen verder. “Er zijn dagelijks in ons huis veel mensen aanwezig: patiënten, bezoekers én personeel. Een brand kan altijd voorkomen en een goede voorbereiding kan veel problemen vermijden naar de toekomst toe. We kunnen concluderen dat een goede samenwerking tussen het ziekenhuis en de verschillende hulpdiensten, brandweer en politie heel belangrijk is om de veiligheid van onze patiënten en onze werknemers te kunnen garanderen. De oefening is voor ons zeer geslaagd, er zal nog een debriefing volgen met de betrokken diensten om de werkpunten te bespreken, waarmee we naar de toekomst toe aan de slag kunnen gaan indien een dergelijke situatie zich in werkelijkheid zou voordoen.”