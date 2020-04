Wanneer een beeld meer dan duizend woorden zegt: “Dit zou wel eens een iconische foto kunnen worden” Dirk Selis

02 april 2020

15u53 12 Sint-Truiden De 50-jarige Yves Steukers uit Sint-Truiden was donderdagvoormiddag voor zijn werk op weg van Sint-Truiden naar Hasselt, toen hij het plots ijskoud kreeg. Op de opvallend lege N80-expresweg naar Hasselt dook plots de lijkwagen van een begrafenisondernemer op. Yves nam zijn smartphone en drukte af. Op het zwartste coronapunt van België.

Yves Steukers, die als leverancier van gereedschap voor de bouw en wegenbouw werkt, was op weg naar een klant in Oudsbergen. Ter hoogte van Zepperen, net voor de grens met Alken kreeg hij plots koude rillingen toen de lijkwagen uit het niets opdook. “Verder was er geen ziel te bespeuren op de anders zo drukke expresweg. In een fractie van een seconde besliste ik om dit beeld met mijn smartphone te maken. Want dit beeld zegt gewoon alles, over hoe heel veel Truienaren zich voelen.”

“Dit virus heeft onze stad en regio heel hard getroffen. Iedereen kent wel iemand die door COVID-19 is getroffen”, zegt Steukers. “Zo vechten twee vrienden van mij al dagenlang voor hun leven, maar ook mijn nonkel van 72 is er zeer slecht aan toe.”

Gevoel

Volgens onze HLN-fotografe Mine Dalemans zou dit wel eens een iconische foto kunnen worden: “Elke dag maken we als persfotograaf foto’s bij verhalen. Soms druk je af en weet je ‘dit is het’, alles zit dan juist. Het verhaal, de compositie, het licht en het allerbelangrijkste: het gevoel. Een foto vertelt meer dan duizend woorden als je ook een gevoel bij de kijker kan opwekken. Dat gebeurt bij deze foto. Je ziet de lockdown door de lege expresweg. Door de lijkwagen krijg je het hele coronaverhaal mee, maar je voelt ook de ‘tristesse’ en dat maakt de foto goed. Dit maakt de foto echt.”

“Het beeld doet me denken aan een foto van Stephan Vanfleteren over de kettingbotsing in Nazareth in 1996", aldus onze fotografe. “Je kreeg heel veel foto’s te zien van de ravage. Bij Stefans foto zie je enkel de autostrade, de dichte mist en een remspoor. Je kan net als bij deze foto het drama niet zien, maar je voelt het wel.”