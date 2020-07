Wachtlijsten sociale huurwoningen in Limburg vijf procent korter: “Nog geen reden om te juichen” Dirk Selis

11 juli 2020

11u30 0 Sint-Truiden Onlangs maakte de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) enkele nieuwe cijfers bekend. Over heel Vlaanderen daalt het aantal kandidaat-huurders met een schamele 0,4 procent. In de provincie Limburg werd een beter resultaat geboekt. Daar daalt het aantal wachtenden met vijf procent. Voor Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) is dit echter geen reden voor een hoerastemming. “We hebben nog een lange weg te gaan in het wegwerken van de wachtlijsten.”

De cijfers van de VMSW tonen aan dat er vooral problemen zijn in de provincie Antwerpen. Het aantal kandidaat-huurders per gemeente stijgt daar met meer dan 4 procent. Limburg mag dus best trots zijn op de kortere wachtlijst. Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a) liet de cijfers liet uitpluizen door het Studiecentrum Willy Claes. Hij is voorzichtig positief. “Het doet ons bij sp.a Limburg plezier dat er het afgelopen jaar meer mensen geholpen werden. We moeten echter waakzaam blijven. We moeten de trend in 2020 verderzetten.”

Botsen op limieten

Het parlementslid verwijst naar enkele lokale toenames van de wachtlijst. “Ondanks de algemene afname van de wachtlijst in Limburg, zijn er ook twaalf gemeenten waar de lijsten aangroeien. Ik denk dan aan Beringen (12 procent), Diepenbeek (11 procent), Halen (19 procent), Ham (106 procent), Hasselt (1 procent), Herk-de-Stad (11 procent), Heusden-Zolder (8 procent), Lanaken (16 procent), Maasmechelen (7 procent), Nieuwerkerken (248 procent), Voeren (39 procent) en Wellen (16 procent). Sommige steden en gemeenten hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet, en botsen nu op hun limieten.”

Vandenhove legt een deel van het probleem bij het Bindend Sociaal Objectief (BSO). Dat objectief wordt door de Vlaamse overheid opgelegd aan de gemeenten. Elke stad of gemeente moet een aantal sociale woningen realiseren tegen 2025. “Dat objectief kent veel tekortkomingen”, zegt Vandenhove. “Het is een goede zaak dat gemeenten investeren in sociale woningen, maar dat verandert te weinig aan het probleem: de ellenlange wachtlijsten.”

Vlaams gemiddelde

Volgens Vandehove moet Vlaanderen haar verantwoordelijkheid nemen. Dat doet de regio onvoldoende, volgens Vandenhove. De cijfers geven hem gelijk. Vlaanderen bengelt met slechts 6 procent aan sociale woningen achteraan het Europese peloton. Onze buurlanden Nederland en Frankrijk doen het met respectievelijk 29 procent en 18 procent veel beter. “In Limburg ligt het percentage sociale woningen zelfs nog lager dan het Vlaams gemiddelde”, vult Vandenhove aan. “Bovendien is de vraag in driekwart van de Limburgse gemeenten groter dan het aanbod. Vlaanderen moet dringend flink investeren in de bouw van sociale woningen. Dat geeft op termijn zowel een boost aan de economie als aan het welzijn van de bevolking.”