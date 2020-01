Waarom Sandra uit Nieuwerkerken getraind is in de gevechtskunst van de Israëlische geheime dienst De opmars van Krav Maga Dirk Selis

14 januari 2020

12u02 0 Sint-Truiden Sandra Vansimpsen (38) heeft een luisterend oor. Als maatschappelijke assistente en sp.a-politica staat ze altijd klaar om te helpen. Maar op maandagavond blijf je beter uit haar buurt. Dan laat Sandra zich volledig gaan en bokst, schopt en klopt ze erop los, geheel volgens de kunst van het Krav Maga, de favoriete gevechtssport van 007 en de Mossad, de Israëlische geheime dienst.

“Krav Maga is letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws ‘contact gevecht’. Deze sport is niet zo aanvallend zoals bijvoorbeeld boksen”, legt Sandra Vansimpsen (38) uit. “Het draait eigenlijk volledig rond zelfverdediging. Als iemand je wurgt, hoe geraak je uit die greep of als iemand je aanvalt met een mes, hoe overmeester je die persoon. We schoppen tussen de benen, bijten, trekken aan de haren en delen rake stoten uit, maar dit allemaal in functie van onszelf te verdedigen. Het laatste basisprincipes van Krav Maga is: er zijn geen regels.”

Agressieve man

“Ik had anderhalf jaar geleden een hele slechte ervaring met een enorm agressieve man”, gaat Sandra verder. “Ik voelde me daarna echt niet meer veilig op straat. Een vriendin van mij maakte iets gelijkaardigs mee en zij raadde me aan om Krav Maga te volgen. Ik heb altijd gedanst en ik had nooit de intentie om een gevechtssport te doen, maar dit heeft me echt enorm geholpen. Ik heb veel meer zelfvertrouwen, ik heb geen schrik meer op straat en ik voel me veel veiliger en sterker. Op den duur wordt Krav Maga echt een soort reflex, zelfs als je verrast wordt. Pas op, als je kunt gaan lopen, dan is dat nog altijd het allerbeste wat je kan doen. Maar als dat niet meer lukt, dan leerden wij technieken om ons te verdedigen.”

Blauw oog

“Je moet tegen een stootje kunnen”, zegt Sandra. “Ik sta altijd vol met blauwe plekken en ik loop geregeld ook eens rond met een groot, blauw oog. We moeten namelijk ook klappen leren incasseren. Als je op straat al tegen de grond gaat bij een eerste slag van je aanvaller, dan heb je niets aan al die andere technieken die je leert hé. Je moet dus stevig in je schoenen staan.”

Levend naar huis

Of het een hype is? “Ik denk dat niet, maar door alles wat er gaande is in de wereld, aanslagen, geweldplegingen en een toenemend onveiligheidsgevoel heeft Krav Maga meer publiciteit gekregen en gaan mensen op zoek naar een efficiënte verdediging. Dan is Krav Maga volgens mij voor de hand liggend”, zegt de oprichter van de school Steven Godfroid. “Meer en meer vrouwen vinden de weg naar Krav Maga omdat iedereen deze technieken kan gebruiken, klein of groot, sterk of zwak. Ze zijn gebaseerd zijn op natuurlijke reflexen. We trainen om een aanval op straat te overleven, niet een gevecht in de ring. Het gaat niet over stoer zijn, het gaat niet om te leren hoe te vechten in een ring, het gaat over levend naar huis komen, ongeacht de situatie.”

Krav Maga Elke maandag om 19u30 in Sporthal St-Pieter (Olympialaan 10, 3800 Sint-Truiden) Een training duurt 1,5 uur. Sandra betaalt 13,5 euro verzekering en 45 euro voor 10 lessen.