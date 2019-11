Exclusief voor abonnees Vzw Vilomah pleit voor betere begeleiding vanuit uitvaartsector voor ouders die kind verloren hebben: “We willen het rouwproces zoveel mogelijk verzachten” Dirk Selis

14 november 2019

16u47 0 Sint-Truiden De Truiense vzw Vilomah ijvert voor een betere begeleiding vanuit de uitvaartsector voor ouders die pas hun kind hebben verloren. Om dat punt kracht bij te zetten, getuigt voorzitter Livia Raskin over haar moeilijke ervaring met een begrafenisondernemer. Begin dit jaar verloor ze haar zoontje Kenric (5). “Ik werd niet goed begeleid en heb amper afscheid kunnen nemen van mijn zoontje. Ik wil voorkomen dat andere ouders ook zoiets moeten meemaken.”

Drie jaar heeft Kenric Enckels gevochten tegen een zeldzame kanker die het spierweefsel aantast, maar begin dit jaar verloor de jongen zijn strijd. Om hun zoon te eren, hielden zijn ouders Serge en Livia in augustus de vzw Vilomah boven de doopvont, die zich richt op gezinnen waarin een kind de diagnose palliatief kreeg. “Donderdag 21 februari om 6.45 uur gebeurde het onvermijdelijke”, vertelt Livia Raskin. “Ik werd wakker met het geluid van de zuurstofmachine die langs ons bed stond te ronken. Alleen maar dat geluid. Dat van de gejaagde ademhaling van onze zoon was er niet meer bij. Een onwerkelijk moment waarop ik drie keer opnieuw ging voelen of het echt was, besefte hoe het zat, naar de telefoon liep en toch weer terugging omdat ik me zeker wel vergist zou hebben.”

