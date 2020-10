Vzw Gastvrij brengt ‘Babbelbank’ naar Truienaren aan Sint-Gangulfuskerk Giulia Latinne

12 oktober 2020

15u30 1 Sint-Truiden Truienaars kunnen sinds afgelopen vrijdag een (coronaproof) praatje met elkaar slaan op de eerste ‘Babbelbank’ aan de Sint-Gangulfuskerk. Om de bewoners aan te trekken, heeft de bank op initiatief van vrijwilligersorganisatie vzw Gastvrij een resem spreukenstickers gekregen. Op die manier wil de organisatie haar 25-jarig bestaan vieren.

Vzw Gastvrij Sint-Truiden is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor Truiense vluchtelingen en bestaat sinds afgelopen vrijdag 25 jaar. Om die verjaardag te vieren, is er nu een ‘Babbelbank’ aan de Sint-Gangulfuskerk vol stickers met uitnodigende spreuken. Daarmee hoopt de organisatie en de stad mensen samen te brengen die sociaal contact kunnen gebruiken. Coronaproof natuurlijk, want ook op de bank geldt het mondmaskerplicht en de afstandsregel van anderhalve meter.

Stap naar gezelschap

Om de ‘Babbelbank’ te versieren, deed de stad en vzw Gastvrij beroep op de inwoners van Sint-Truiden die allemaal een bijdrage aan het project konden leveren. “Dat was een succes, want we hebben heel wat creatieve ideeën van onze inwoners ontvangen”, bevestigt schepen van Integratie Johan Mas. “Bovendien hebben een aantal jongeren de handen uit de mouwen gestoken om de doodgewone stadsbank op te fleuren tot een uitnodigende Babbelbank. Mensen van alle culturen en leeftijden hebben samengewerkt aan deze bank en zullen elkaar hier zeker nog vaak treffen”, aldus Mas.

Zo'n praatje is nodig, volgens schepen van Lokaal Sociaal Beleid Pascal Monette. “In een stad zijn er enerzijds heel wat mensen die gezelschap kunnen gebruiken, maar niet weten waar ze dat kunnen vinden”, vertelt Monette. “Anderzijds zijn er heel wat mensen die wat tijd en aandacht willen geven, maar het niet aandurven om zomaar op iemand af te stappen. Daarom willen we met de Babbelbank tegemoetkomen aan de nood aan sociaal contact zonder drempels of vooroordelen”, aldus Monette.