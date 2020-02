Vrouw (77) sukkelt in beekje achter woning en sterft MMM

07 februari 2020

15u01 0 Sint-Truiden Een 77-jarige vrouw uit Velm is donderdagavond dood terug gevonden aan de achterzijde van haar woning. Ze sukkelde wellicht in een beekje en bezweek. Volgens buren werd ze stilaan dement.

Het was familie die vlakbij woont die alarm sloeg nadat van de vrouw plots elk spoor ontbrak. De bejaarde dame woonde sinds kort alleen in de Velmerlaan nadat haar man een jaar geleden overleed. Om nog onduidelijke reden ging ze ‘s avonds laat haar tuin in en wandelde ze richting het aanpalende beekje dat aan het einde van haar perceel loopt.

Daar moet ze ongelukkig in gevallen zijn. Toen de familie alarm sloeg en de hulpdiensten haar vonden, bleek alle hulp al te laat. Het parket kwam ter plaatse voor extra onderzoek. “Maar al snel bleek dat er geen sprake is van kwaad opzet”, zegt Jeroen Swijsen van het parket. “Er zijn geen tekenen van uiterlijk geweld.” Een autopsie bleek daarom ook niet nodig.

Rond 4 uur vrijdagochtend was het onderzoek afgesloten en kon ook het lichaam weer worden vrijgegeven. Buurtbewoners reageerden bijzonder geschrokken op het nieuws.