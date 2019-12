Vrienden halen hilarische grap uit: Jo’s verloren gewaande jas reist één jaar lang de hele wereld af Dirk Selis

30 december 2019

19u37 0 Sint-Truiden Dat Truienaren nooit om een goede grap verlegen zitten, is bekend. Maar de vrienden van Jo Creten (37) leverden een echt huzarenstukje af. Zijn verloren gewaande jas, reisde de hele wereld af en liet zich gewillig fotograferen. Van de Dode Zee over de Mayasteden in Guatemala tot Route 66. Jo’s jas was overal. En de nietsvermoedende Jo, die kreeg zijn jas afgelopen weekend terug, samen met een prachtig reisalbum.

“Vorig jaar gingen we met de vriendenkliek naar een wijnproeverij in Sint-Truiden”, begint de 37-jarige Jo Creten zijn verhaal. “Het was er gezellig, misschien wat te gezellig. In ieder geval, de dag nadien kwam ik tot de vaststelling dat ik mijn nieuwe blauwe jas had laten liggen. Timmy, een vriend van mij, moest in de buurt zijn en ging de jas voor mij ophalen. Maar zonder resultaat. Geen jas te bespeuren. Ik kom mezelf wel voor het hoofd slaan. Mijn spiksplinternieuwe jas, meteen al kwijt. Mijn vriendin Sarah kon er niet om lachen.”

Twee pakjes onder kerstboom

“Jo durft zijn spullen al eens rond te laten slingeren”, vertelt Timmy Mellaerts. “Toen ik de jas ging ophalen, bedacht ik een plannetje. Jo zou zijn jas voorlopig niet terugzien. Wat als we de jas eens meegaven met de vrienden die op vakantie gingen... Een leuke selfie met Jo’s jas en op naar de volgende bestemming. Zo kwam het dat Jo’s jas in 2019 maar liefst 23 bestemmingen over heel de wereld aandeed. Van de Dode Zee in Egypte, over de Mayastad in Tikal, Guatemala, de oude stad Petra in Jordanië en de sloppenwijken in India tot Route 66 in de VS. Iedereen nam Jo’s jas mee in zijn bagage en nam een mooie selfie op een iconische plek. Enkel het basiskamp van de Mount Everest is ons niet gelukt. Daar moest de bagage tot een absoluut minimum beperkt blijven, dus Jo’s jas mocht op het laatste moment niet mee. Maar alle andere plekken zijn ons toch maar mooi gelukt”, aldus Timmy.

“Afgelopen weekend hadden we een kerstfeestje in ons stamcafé ‘Hemingway’ met twee pakjes onder de kerstboom voor Jo: zijn jas en een fotoalbum met alle avonturen van zijn jas in 2019. Het was werkelijk de moeite om zijn stomverbaasd gezicht te zien. We hebben wat afgelachen.”

Mijn jas is op meer plaatsen in de wereld geweest dan ikzelf Jo Creten

Even gaan zitten

En wat vond Jo ervan? “Ik wist niet wat ik zag toen ik mijn jas uitpakte. Ik had daar helemaal niet meer aan gedacht. Maar toen ik dat fotoalbum ‘De avonturen van Jo’s Jas’ uitpakte, moest ik toch even gaan zitten. Manchester, Amsterdam, India, Krakau, Stuttgart, Slovakije, Boulogne-sur-Mer, Costa Rica, Belize, Guatemala, Nicaragua, Toronto, Sölden, Porto, Turkije, Aruba, Rhodos, Jordanië, Israël en de VS. Mijn jas is op meer plaatsten geweest dan ikzelf. Als ik zie wie daar allemaal mee bezig is geweest. De smeerlappen”, lacht Jo. “Maar ik denk wel niet dat ik ooit nog iets zal laten rondslingeren.”