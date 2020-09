Voorzitter David Meekers (STVV): “Ik verwacht minimaal een reactie” Filip Kevers

30 september 2020

20u34 1 Sint-Truiden Voorzitter David Meekers van STVV wil van zijn staf en zijn team tegen Kortrijk minstens een reactie zien, en liefst de drie punten. “Kansloos voetbal zoals in Cercle en Mechelen, kan niet. We moeten het geweer van schouder veranderen”, zegt ie.

Open brieven, reacties van oud-spelers, acht spelers in een flopelftal…. Meekers vindt het allemaal heel heftig, enkele weken geleden sprak iedereen nog van goed voetbal. “Goed, ik had minstens vijf punten verwacht uit Cercle, Mechelen en Kortrijk. Het kunnen er nog maximaal drie worden. Ik ga echter niet meer in die negatieve commentaren. De interne keuken kennende, is van een ramp alleszins geen sprake. Wat niet wil zeggen dat het niet gauw anders en beter moet.”

Keuze voor ervaring

Meekers vindt dat er meer evenwicht, structuur, maturiteit nodig is in de ploeg en heeft de coach daar naar eigen zeggen ook op aangesproken. “Ik heb deze week een open en constructief gesprek gevoerd met de coach. En we zaten snel op dezelfde lijn. Met de selectie moei ik mij niet, maar we hebben overduidelijk te weinig ervaring in het team. Steppe. That’s it. Er is te weinig ruggengraat. Natuurlijk missen we De Ridder. We hebben ook een Teixeira en Garcia. En Caufriez mag nu spelen. Wie hij kiest, mij gelijk. Maar ik verwacht wel wijzigingen tegen Kortrijk.”

Meer structuur en organisatie

Meekers: “Wij hebben de twee jongste matchen gezien dat we het moesten afleggen tegen sterk georganiseerde ploegen. Wij moeten daar meer lijn, meer structuur, meer body, tegenover stellen. Kijk, die match tegen Antwerp was goed. Ondanks het verlies kon ik me met die prestatie verzoenen. Verzoenen kon ik me echter niet met die prestaties in Cercle en Mechelen. Daar waren en bleven we kansloos. Dat mag niet opnieuw gebeuren.”

Alle vertrouwen

En als het toch nog verkeerd afloop? “Resultaten kunnen afhangen van details. Ik verwacht wel dat iedereen alles geeft. Voor het overige wacht ik af. Wij hebben alle vertrouwen in de staf en de spelers. Het is nu aan hen om te tonen dat ze weer kunnen opstaan. Ze hebben intussen misschien de perceptie tegen. Maar het is veel te vroeg om hen nu al af te maken. Daar ga ik absoluut niet in mee.”